Palermo | piantagione di droga in un cunicolo | sequestro allo Zen 2

Palermo : maxi piantagione di droga in casolare abbandonato - un arresto : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) – Ennesima maxi piantagione scoperta in poco più di una settimana dai carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia. Da alcuni giorni le pattuglie dell’Arma transitando in via Falsomiele avevano notato uno strano andirivieni dall’abitazione di Filippo Liotta, 24 anni, palermitano. L’atteggiamento guardingo dell’uomo ha fatto insospettire i militari che hanno deciso di seguirlo per ...