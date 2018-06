Palermo | Orlando | su biglietti falsi Amat a fianco della magistratura

Rifiuti : M5S Palermo contro Orlando - basta proclami - raccolta non funziona (2) : (AdnKronos) - Riflettori accessi anche sul regolamento che istituisce la figura dell’ispettore ambientale, "atteso ormai da cinque anni", evidenziano Randazzo e Amella, e di cui "non c'è traccia". "Era il dicembre 2013 - ricordano - quando il sindaco Orlando, sottoscrivendo un protocollo d’intesa pe

Rifiuti : M5S Palermo contro Orlando - basta proclami - raccolta non funziona : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "E' ora di smetterla con i proclami e con le passerelle: la triste realtà è che Palermo continua a essere una città che non funziona nei suoi servizi essenziali ma che purtroppo si ritrova un sindaco che va avanti a forza di propaganda che inganna i cittadini". Così i c

Palermo : Forza Nuova - Orlando vada a fare il sindaco in Siria : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Città abbandonata ai suoi drammi ed ai disagi che la affliggono, sempre più sporca, sfregiata dal degrado che cresce in maniera esponenziale: oltre ai danni di una raccolta differenziata organizzata nel solito modo pasticcione, denunciamo la consueta inadeguatezza del

Corruzione : Sicindustria cita sindaco Palermo per 1mln - Orlando 'Ecco verità su nostri rapporti' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "E' noto che fino al 2010, da rappresentante delle istituzioni a vario livello, è capitato di avere contatti con i vertici di Sicindustria. E' normale che di fronte a prese di posizione pubbliche di quegli anni, che apparivano o lasciavano immaginare una scelta netta c

Mafia : arresti Palermo - Orlando 'non esistono sacche di impunità' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "L'indagine che oggi ha portato a diversi arresti di boss e gregari di Cosa nostra nel quartiere Noce dimostra che non esistono e non possono esistere sacche di impunità". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato l'operazione della polizia, coordinata d

Migranti : hotspot a Palermo - Orlando chiede convocazione Consiglio comunale : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando di prevedere "quanto prima" la discussione sul parere richiesto dalla Regione per la realizzazione in città di un hotspot per Migranti. Il primo cittadino ha assicur

La Settimana dei Migranti a Palermo - Orlando : 'Ognuno di loro è un nostro fratello' : Il mondo è così piccolo che non può che essere luogo d'incontro. Dietro alla parola migrante, infatti, c'è tutta la realtà della carne umana fatta di storie. Dietro ad ogni volto c'è uno di noi. ...

Palermo : M5S - tram? Orlando solo venditore di fumo : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Rispetto alla gestione finanziaria, alla luce dell'attuale gestione delle linee tram già in uso, già in passivo, ancora una volta questa amministrazione comunale mantiene un atteggiamento irresponsabile di chi, pur di non ammettere il disastro, si impunta proseguendo v

Migranti : Orlando - a Palermo non si farà nessun hotspot : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - "A Palermo hotspot non se ne fanno. La questione è semplicissima. E quando il governo verrà a chiedere il parere del Consiglio comunale è evidente che la posizione di chi condivide questa esperienza di governo non potrà che essere contraria". Lo ha detto il sindaco di P

Palermo : M5S - Amat a fondo - da Orlando condotta omissiva : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Una perdita di esercizio, nel primo trimestre 2018, pari a 1.794.857 euro. E' questa la fotografia dei conti dell'Amat di Palermo certificata nella relazione inviata dall'azienda al Comune di Palermo. Una situazione definita "drammatica" dal M5S e che "conferma lo squil

Palermo : cumuli di rifiuti in centro - M5S 'Orlando incapace di garantire decoro' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - cumuli di spazzatura a pochi metri dal Teatro Massimo e dalla zona pedonale di via Maqueda, a Palermo. La denuncia arriva dai consiglieri comunali del M5S Ugo Forello, Giulia Argiroffi e Antonino Randazzo. "Il sindaco di Palermo, dopo aver consegnato le periferie al de

Palermo : Giunta verso rimpasto - Orlando ad alleati 'Datemi i nomi' (2) : (AdnKronos) - "Il tema non è sostituire tre assessori con altri tre, perché così non si risolvono i problemi della città che ha vissuto negli ultimi mesi un arretramento" dice all'Adnkronos Giusto Catania, ex assessore alla Mobilità e consigliere di Sinistra Comune, che i bene informati vorrebbero p

Palermo : Giunta verso rimpasto - Orlando ad alleati 'Datemi i nomi' (3) : (AdnKronos) - "Da parte dei diversi gruppi consiliari di maggioranza sono stati ribaditi la necessità e l'impegno a giungere quanto prima all'approvazione del bilancio consolidato, subito dopo la quale si procederà alla nomina dei nuovi vertici delle aziende partecipate" dice Orlando, spiegando che

Palermo : Giunta verso rimpasto - Orlando ad alleati 'Datemi i nomi' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Il rimpasto adesso non è più solo un'ipotesi. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, chiama a raccolta la maggioranza e, dopo settimane di rumors, annuncia la mossa. Ufficialmente. L'occasione è il vertice convocato a Villa Niscemi, una riunione durata quasi tre ore p