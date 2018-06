Palermo e il Piano Casa

Palermo : Forello (M5S) - Comune accetti stato di crisi e adotti piano per evitare dissesto : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Dall'adunanza della Corte dei Conti di oggi è emerso in maniera ancora più chiara che il Comune di Palermo si trova in una condizione di sostanziale deficitarietà strutturale già dal 2015-2016. Attendiamo la deliberazione dei giudici, ma la difesa del Comune è apparsa

Palermo : Ferrandelli - serve piano progettuale per i conti in rosso : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – ‘La Corte dei conti invia rilievi pesanti sui conti del Comune, rilievi che risalirebbero al periodo di gestione di uno dei suoi uomini, Luciano Abbonato, che ha lasciato la squadra di governo di Orlando proprio per diventare consigliere della Corte dei conti. Non potevamo avere dubbi sulla terzietà e imparzialità della magistratura contabile e oggi, come ieri, continuiamo ad essere preoccupati per il ...

Palermo : al via Piano servizi per l’infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (2) : (AdnKronos) – La guida del Comune di Palermo che sarà presentata ufficialmente proprio nei giorni del convegno, “si innesta su questo percorso e fotografa le scelte più recenti realizzate dal Comune e quelle che entreranno in vigore dal prossimo anno, alcune delle quali da considerarsi innovative nell’ambito regionale come l’attivazione dei centri bambini – genitori, previsti dalla normativa regionale dal 2013 e ...

Palermo : al via Piano servizi per l’infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (3) : (AdnKronos) – Anche le famiglie hanno un ruolo importante. Non a caso la strategia adottata dall’amministrazione tiene conto anche del sondaggio realizzato nelle strutture comunali lo scorso anno su un campione di 830 genitori intervistati (225 papà e 604 mamme). A tutti sono state fatte le stesse domande dalle ragioni della scelta di inviare la figlia/o alla scuola dell’infanzia al grado di soddisfazione dei servizi, alla ...

Al via Piano servizi per l’infanzia a Palermo : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – Apertura di due Centri genitori-bambini, l’istituzione di 3 nuove sezioni primavera completamente gratuite per i bambini tra i 24 e i 36 mesi (che si vanno ad aggiungere a quella attivata già quest’anno), 6 spazi gioco pomeridiani, 1 spazio gioco con turno antipomeridiano e pomeridiano e 2 nuove strutture accreditate per ridurre al minino le liste d’attesa degli asili nido. E’ il Piano ...

Palermo. In via Campania : già dal sesto piano morto Daniele Laurella : Il cadavere di un ragazzo di 27 anni è stato trovato su un lucernario in viale Campania al civico 30