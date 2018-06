Palermo | 500 piante di marijuana in due appartamenti di Falsomiele

liberoquotidiano

: .. dopo una indagine fulmine a seguito di una segnalazione, e oltre a 50 piante nascoste tra gli alberi ha trovato… - Domenic89215160 : .. dopo una indagine fulmine a seguito di una segnalazione, e oltre a 50 piante nascoste tra gli alberi ha trovato… - lindaterminelli : RT @blogsicilia: Rifiuti abbandonati per strada, a Castelbuono scattano le foto-trappole: multe per 12mila e 500 euro - - LeonardiAmalia : RT @blogsicilia: Rifiuti abbandonati per strada, a Castelbuono scattano le foto-trappole: multe per 12mila e 500 euro - -

(Di sabato 9 giugno 2018), 9 giu. (AdnKronos) - Una piantagione indoor con oltre 500di canapa indiana è stata sequestrata dalla polizia in un appartamento al primo piano di una palazzina di via, a. In manette è finito il proprietario dei dueadibiti a serra, un palermitano di 5