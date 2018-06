Pa | si allungano i tempi dei pagamenti

Pubblica amministrazione - si allungano i tempi per i pagamenti : Tornano ad aumentare i tempi di pagamento della nostra Pa che 'privano' di 30 miliardi alle imprese. Lo segnala la Cgia la quale ricorda che dopo alcuni anni di progressiva diminuzione, dallo scorso ...

Si allungano i tempi per la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. La delega alle tlc è terreno di scontro : Ci vorrà ancora del tempo. Bisognerà aspettare almeno la fine della prossima settimana se non dieci giorni. Le nomine dei viceministri e dei sottosegretari, con le deleghe da assegnare, si intrecciano alla scelta dei presidenti delle commissioni di Camera e Senato. Infatti anche la composizione di queste ultime slitterà ancora. È tutto un gioco di incastri allo studio delle due forze di governo, Lega e M5s, che ancora ...

"I tempi per sciogliere la riserva si allungano" - Bobo preoccupato : Il riferimento più probabile è al caso del ministro in pectore dell'Economia Paolo Savona, che sarebbe inviso al Quirinale per le sue posizioni anti euro 26 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Braccio di ferro su Savona. I tempi per il governo del cambiamento si allungano ancora : Stavolta a causa del Braccio di ferro tra le forze di maggioranza, ferme ed irremovibili sul nome di Paolo Savona al dicastero dell'economia e il Capo dello stato Mattarella le cui posizioni ...

Conte va da Mattarella. I tempi per i ministri si allungano. Salvini scrive : “Sono arrabbiato”. : Per tutta la giornata si sono rincorse le voce sulla salita al Colle del professore Giuseppe Conte. E proprio quando sembrava che non sarebbe andato, il presidente del Consiglio incaricato si è invece presentato al Quirinale per conferire informalmente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’andamento delle consultazioni per la...

Si allungano i tempi della nascita del governo - Savona in squadra - : Roma, 25 mag. , askanews, Paolo Savona resta in campo come candidato alla guida del Ministero dell'Economia. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto questa mattina a Montecitorio tra il presidente ...

Governo - ora i tempi si allungano. Salvini : «Sui ministri decide Conte» : Vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

Ministri - Conte incontra Di Maio e Salvini : i tempi si allungano : A rallentare la formazione del governo è la casella dell'Economia. Come è noto è scontro tra Colle e maggioranza sul nome di Paolo Savona, economista molto vicino alle tesi anti-euro. Gli altri nodi ...