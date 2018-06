Orlando | “Il Pd non esiste più in gran parte del Paese Dove c’è | sarebbe meglio non

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018) Il Partito Democratico? “Nonpiù indel, dobbiamo ricostruirlo”. E in quelle zoneancora c’è? “nonsse, soprattutto in molte realtà del Mezzogiorno“. E fino a quando non ci sarà il partito “dobbiamo farlo noi, il partito”. L’ex ministro della Giustizia e leader della minoranza, Andrea, certifica lo stato comatoso del partito dopo le elezioni del 4 marzo e dà un giudizio tranchant sulla salute dei dem. Mentre nel partito la compattezza appare lontana con litigi social di Carlo Calenda che accusa Francesco Boccia di avere “disturbi della personalità” e Anna Ascani che se le suona di santa ragione con Francesco Nicodemo tra accuse di “incoerenza” e “dillo agli amici tuoi”. “Dobbiamo rompere gli indugi, avere meno carattere ideologico e prendere ...