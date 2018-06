Orgogliosa di dire che di figli non ne voglio

huffingtonpost

(Di sabato 9 giugno 2018) "Una volta, una donna senzaera diversa. Si trovava in una condizione particolare. Aveva un problema. Poteva essere, a seconda dei casi: sterile, zitella o suora. Poi, a partire dalla rivoluzione sessuale degli anni Settanta, ha cominciato a prendere forma un mutamento delle coscienze, e un pensiero nuovo ha iniziato a farsi strada: forse, la donna poteva scegliere di non avere".Ci sono donne che hanno il dono della sintesi e la capacità di mettere a fuoco le storie – anche le proprie – con poche parole. Michela Andreozzi è una di queste.Nella sua vita è stata nell'ordine (e in modo non strettamente consequenziale): attrice, regista, sceneggiatrice, conduttrice televisiva e scrittrice. Ha lavorato con i più grandi, a cominciare da Gigi Proietti, passando dalla televisione (Don Matteo, I Cesaroni, Distretto di Polizia) al grande schermo ...