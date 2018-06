Ora o mai più | seconda puntata 15 giugno 2018 | spoiler

blogo

(Di sabato 9 giugno 2018) Ottimo debutto (qui il dettaglio degli ascolti), ieri sera, per Ora o mai più, il programma di Rai1 condotto da Amadeus. La prima, infatti, è stata vista da 4.729.000 telespettatori per uno share del 24,96%. Ad esultare - via social - anche Carlo Conti, il cui gruppo di autori firma la trasmissione prodotta da Bibi Ballandi. Grande risultato !!! Grazieeeee !!! grande Amadeus ! #raiuno #oraomaipiù #ballandi Un post condiviso da Carlo Conti (@carlocontirai) in data: Giu 9,at 3:00 PDT prosegui la letturaOra o mai più,15pubblicato su TVBlog.it 0915:47.