Ora o mai più | Lisa vince e rivela | ‘Avevo un tumore al cervello | la fede mi ha aiutata’

tvzap.kataweb

: Oggi si celebra la giornata mondiale degli #oceani. Ora più che mai dobbiamo domandarci cos'è l'oceano e perché do… - beppe_grillo : Oggi si celebra la giornata mondiale degli #oceani. Ora più che mai dobbiamo domandarci cos'è l'oceano e perché do… - AlfredoPedulla : Berardi-Roma, pressing mai così alto. I dettagli ora in diretta su Sportitalia - Raiofficialnews : Una seconda occasione, una rivincita: stasera parte la gara di #OraoMaiPiù. Otto artisti che hanno scalato le clas… -

(Di sabato 9 giugno 2018) AnnaPanetta, in arte, è l’ultima concorrente ad essere presentata da Amadeus nel corso della prima puntata di Ora o mai più (IL VIDEO). Nel video iniziale ripercorre le fasi della sua carriera, poi però nel momento di spiegare come mai è sparita dalle scene arriva la sorpresa, brutta: ha avuto unal. LEGGI: Ora o mai più, Donatella Milani lascia: arriva Francesca Alotta AnnaPanetta,– la storia AnnaPanetta comincia fin da piccola a cantare in chiesa. Nel 1997 arriva seconda a Sanremo Giovani e l’anno seguente, nel 1998, rigareggia ma tra i Big con il brano ‘Sempre’. In quell’occasione viene notata da un discografico francese e la sua carriera decolla ma poi inizia a stare male “Faccio dei controlli, degli accertamenti e mi dicono che ho unal. Solo l’idea ti blocca, ti spaventa, ti spinge ...