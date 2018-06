Ora o mai più | Donatella Milani lascia per stare vicino alla madre | la sostituisce

Governo - Di Maio : "Fermeremo le delocalizzazioni". Boccia : "Basta campagna elettOrale" : Il ministro del Lavoro: "Chi delocalizza va fermato, soprattutto se ha preso fondi dallo Stato". Confindustria: "Ora il Paese va governato. Servono scelte. E queste scelte devono essere chiare. Non si ...

Ora O MAI PIÚ - RAI 1/ Ascolti boom per il programma di Amadeus : la precisazione del conduttore (prima puntata) : La prima puntata di Ora o mai più è stata seguita da 4.730.000 spettatori pari al 25% di share: esordio con il botto per Amadeus e i contanti 'dimenticati'.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Donatella Milani lascia "Ora o mai più" : Il programma è appena partito ma ha già perso un pezzo. Colpo di scena a 'Ora o mai più' di Amadeus . Una delle concorrenti, la cantante Donatella Milani dovrà abbandonare il programma. A darne ...

Marco Masini - nuovo giudice di 'Ora o mai più' : 'E Ora vorrei un figlio' : Marco Masini si lancia in una nuova avventura tv e porta subito bene. È Lisa la vincitrice della prima puntata di Ora o mai più, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Amadeus. La cantante di ...

Ora o Mai Più : lo show musicale di Amdeus convince. Vince la prima puntata Lisa : Il nuovo progetto televisivo di Amadeus, Ora o Mai Più è partito ieri sera venerdì 8 giugno. Fin da subito il popolo del web ha speso belle parole per il presentatore siciliano che ha portato alla ribalta 8 glorie dimenticate del mondo della musica accostandole con dei mostri sacri della musica italiana. Ora o Mai Più lo show musicale di Amadeus, conVince Il nuovo programma di Rai 1, Ora o Mai Più, era una vera è propria scommessa! Riportare in ...

Ascolti TV | Venerdì 8 giugno 2018. Partenza boom per Ora o Mai Più (25%) - flop Le Verità Nascoste (8.8%). Nemo saluta al 4.8% : Ora o Mai Piu': Patty Pravo e Massimo Di Cataldo Su Rai1 la prima puntata del talent con Amadeus Ora o Mai Più - dalle 21.34 alle 0.14 – ha conquistato 4.730.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.725.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 940.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Lethal ...

