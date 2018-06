Ora il Torino tenta l' impossibile | Marchisio nel mirino dei granata

Ginnastica - Serie A 2018 – Oggi terza tappa a Torino. Programma - Orario d’inizio e tv : come seguire la gara (9 giugno) : Oggi sabato 9 giugno si disputa la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Al PalaVela di Torino si svolgerà l’ultimo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre, verranno assegnati gli scudetti e verrà anche definita la composizione delle varie Serie della prossima stagione che ci regalerà della competizioni più snelle e tecnicamente più valide. La Brixia Brescia ha ormai il tricolore in tasca e punta a lanciare ...

Torino - lavOratrice deve curare il marito malato : i colleghi le cedono ore di ferie : Lei deve curare il marito e i colleghi le cedono ore di ferie. Il gesto di solidarietà arriva dallo stabilimento della Skf di Airasca, nel Piemontese, dove un numero significativo di lavoratori dell’azienda specializzata nella produzione di cuscinetti avevano chiesto di poter dare una parte delle proprie ore di ferie monetizzabili e permessi retribuiti alla donna, che ha bisogno di prestare cure costanti al coniuge. La richiesta dei ...

Torino - chiede di non lavOrare di notte durante Ramadan - musulmano trasferito : protesta dei sindacati : I lavoratori di tutti i punti vendita torinesi della catena Eurospin sciopereranno domani 24 ore per protestare - spiega Sabatino Basile della Fisascat Cisl - contro il trasferimento punitivo di un ...

Torino - chiede di non lavOrare di notte per il Ramadan : azienda lo trasferisce : Torino, chiede di non lavorare di notte per il Ramadan: azienda lo trasferisce Torino, chiede di non lavorare di notte per il Ramadan: azienda lo trasferisce Continua a leggere L'articolo Torino, chiede di non lavorare di notte per il Ramadan: azienda lo trasferisce proviene da NewsGo.

Ginnastica - Serie A 2018 : terza tappa a Torino (9 giugno). Programma - Orario e tv della Finale : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Al PalaVela di Torino si svolgerà l’ultimo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre, verranno assegnati gli scudetti e verrà anche definita la composizione delle varie Serie della prossima stagione che ci regalerà della competizioni più snelle e tecnicamente più valide. La Brixia Brescia ha ormai il tricolore in tasca e punta a lanciare ...

Juventus - MOrata è a Torino : selfie e sorrisi. Ritorno ad un passo? : Juventus, Morata- Alvaro Morata è a Torino. L’attaccante spagnolo è stato avvistato in città tra lo stupore di alcuni tifosi bianconeri, che riconoscendolo hanno colto l’occasione per fare alcuni selfie ricordo e per convincere l’attaccante a far Ritorno a Torino. VIAGGIO DI PIACERE O COLLOQUIO CON LA SOCIETA’? Qual è il reale motivo del viaggio […] L'articolo Juventus, Morata è a Torino: selfie e sorrisi. Ritorno ...

Italia-Olanda - amichevole Torino 2018 : programma - Orari e tv. Su che canale vederla : Lunedì 4 giugno si giocherà Italia-Olanda, amichevole internazionale di lusso che si svolgerà all’Allianz Stadium di Torino (casa della Juventus). La nostra Nazionale chiude il trittico di test estivi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, saluta i tifosi e darà appuntamento a settembre quando si tornerà in campo per la Nations League. I ragazzi di Roberto Mancini, reduci dal successo contro l’Arabia Saudita e dalla netta ...

Juventus - MOrata per le vie di Torino : esplode l'entusiasmo dei tifosi : Alvaro Morata a Torino. Basta la sua presenza in giornata nelle vie del centro cittadino a scatenare l'entusiasmo dei tifosi della Juventus per quello che sarebbe un graditissimo ritorno. Gli indizi ...

Vasco Rossi - tutto pronto per la prima data a Torino. Claudio Golinelli è uscito dall'ospedale : 'Sono ancOra qua - eh già' - VIDEO : Ad accompagnare il post, un VIDEO nel quale Golinelli, citando una delle hit più recenti di Vasco, dice: "Uè, sembrava la fine del mondo... Ma sono ancora qua, eh già!". Non è dato sapere, al momento,...

Scaletta di Vasco Rossi a Torino l’1 e 2 giugno : Orari ingressi - come arrivare allo stadio Olimpico e divieti su cosa portare : Con i due concerti di Vasco Rossi a Torino l'1 e 2 giugno allo stadio Olimpico viene ufficialmente battezzato il nuovo tour VascoNonStop Live, ideale prosecuzione del LiveKom che lo scorso anno è stato interrotto dalle celebrazioni del quarantennale di carriera del rocker col concerto-evento da record mondiale di presenze Modena Park. Si riparte a girare gli stadi con una Scaletta in parte rinnovata da brani non eseguiti dal Blasco da molti ...

CONCERTO VASCO ROSSI / Torino - Stadio Olimpico : Orari - info evento e probabile scaletta (1 giugno) : VASCO ROSSI apre ufficialmente oggi 1 giugno il VASCO Non Stop Live Tour 2018 dallo Stadio Olimpico di Torino: informazioni dell'evento e probabile scaletta.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:22:00 GMT)

Mito : Sala con Torino collabOrazione : ANSA, - MILANO, 31 MAG - "A volte c'è competizione ma non è un male, se poi ci sono anche collaborazioni come questa di Mito". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala alla presentazione nella sede ...

Fiorentina Torino Primavera/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - Orario e risultato live : diretta Fiorentina Torino Primavera: info Streaming video e tv della partita di ritorno del turno preliminare dei play off scudetto dei giovani. Si riparte dall'1-1 dell'andata.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 05:14:00 GMT)