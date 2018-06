Omicidio stradale | incidente mortale a Serramazzoni Denunciato 19enne di Pavullo

Omicidio stradale - dubbi costituzionalità : ANSA, - TORINO, 8 GIU - Due questioni di legittimità costituzionale della nuova legge sul cosiddetto Omicidio stradale sono state sollevate dal Tribunale di Torino. Le questioni riguardano il ...

Agrigento - morto il motociclista investito al Giro d’Italia/ Deceduto dopo 24 giorni : Omicidio stradale : Agrigento, morto il motociclista investito al Giro d’Italia, Deceduto dopo 24 giorni: omicidio stradale per l'automobilista 70enne che lo ha investito(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Nasce Onvos - Osservatorio per le vittime di Omicidio stradale : Roma , askanews, - Monitorare l'applicazione della recente legge sull'omicidio stradale e tutelare le famiglie delle vittime, con un team di legali specializzati che forniranno una prima assistenza ...

Modica - investe e uccide coppia : arrestata per Omicidio plurimo stradale : E' ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale plurimo la donna che ieri sera ha investito ed ucciso una coppia di coniugi a Modica.

Pavia : investe e uccide ciclista - uomo denunciato per Omicidio stradale : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - I carabinieri di Mortara, comune in provincia di Pavia, hanno denunciato un 44enne, M.B., per omicidio stradale. Gli accertamenti degli uomini dell’Arma "hanno consentito di raccogliere elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente" in cui ha

TORINO - UBRIACO INVESTE PEDONE 28ENNE/ Omicidio stradale - alcol test 4 volte il valore consentito : Incidente stradale a TORINO, 28ENNE rumeno investito, trascinato da auto e sbalzato via da un connazionale in Corso Regina Margherita: positivo ad alcol test, 26enne arrestato(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:03:00 GMT)

Bimbo morto schiacciato dal trattore - si valuta l'Omicidio stradale : Kiosko e Chiesetta, controlli delle forze dell'ordine e Ausl 3 schiacciato da un albero nel bosco, ferito un uomo 4 Si schianta in auto contro un albero, guidava ubriaco e drogato Il trattore ...

Omicidio stradale e assicurazione auto : quali conseguenze? : La guida è un’operazione quotidiana per la maggior parte delle persone, ma anche pericolosa e piena di rischi. Quando si …

Omicidio stradale - arrestato 39enne positivo ad alcol e droga : vittima un ex sindaco del Brindisino : L'uomo era alla guida di una Bmw che si è scontrata con un'altra auto sulla statale Brindisi-Taranto provocando la morte di Lorenzo Caiolo, 64 anni, ex sindaco...