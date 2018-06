Omicidio Pamela Testate e pugni contro il muro | Luca Traini perde il controllo in carcere

Omicidio Pamela Mastropietro - due nigeriani scagionati/ Luca Traini è una furia : pugni e testate in cella : Omicidio Pamela Mastropietro, due nigeriani scagionati, Luca Traini è una furia: pugni e testate in cella, feritosi ma non in maniera grave. L'unico indiziato per l'Omicidio rimane Oseghale(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 10:39:00 GMT)

Omicidio Pamela - lo zio : “Non crediamo che Oseghale abbia agito da solo” : Secondo Marco Valerio Verni, avvocato e zio di Pamela Mastropietro, sarebbe stato impossibile per Innocent Oseghale uccidere e fare a pezzi da solo il corpo di Pamela Mastropietro.Continua a leggere

Pamela - carcere per Omicidio revocato a due nigeriani. In prigione soltanto Innocent Oseghale : Nessun coinvolgimento nell'uccisione e nello smembramento di Pamela Mastropietro a Macerata per Lucky Awelima e Desmond Lucky accusati invece di spaccio di eroina, la sola accusa per cui restano in ...

Pamela Mastropietro/ Ultime notizie - cade accusa Omicidio per i 2 nigeriani : "non fermate le indagini" : Pamela Mastropietro, Desmond e Lucky non hanno ucciso la ragazza, meno grave anche la posizione di Innocent Oseghale. Diminuiscono le accuse nei confronti dei tre(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:34:00 GMT)

Omicidio Pamela : revocato carcere a due nigeriani : Omicidio Pamela, il gip di Macerata ha deciso di revocare il carcere a carico di Lucky Awelima e Desmond Lucky, ma solo per le accuse di Omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere. I due cittadini nigeriani erano stati arrestati inizialmente per concorso con Innocent Oseghale per l'Omicidio di Pamela Mastropietro e il successivo smembramento del suo cadavere. I due rimangono comunque dietro le sbarre per lo spaccio di ...

Pamela Mastropietro - cade l’accusa di Omicidio per due nigeriani : “Non erano nella casa dove fu uccisa la 18enne” : Lucky Awelima e Desmond Lucky, i due nigeriani accusati insieme ad Innocent Oseghale di aver ucciso e poi smembrato il corpo di Pamela Mastropietro, non erano presenti nell’appartamento del connazionale dove si consumò il massacro della 18enne romana lo scorso 30 gennaio a Macerata. Questi i risultati delle perizie dei Ris e di quelle telefoniche, che hanno portato il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni a revocare la custodia in carcere ...

