Nuova grana Facebook | accesso dati ad aziende amiche

Google - Nuova grana in Europa : pronta una multa contro Android : (Foto: Google) Google torna nel mirino dell’Unione europea. Questa volta si parla di abuso di posizione dominante in merito al sistema operativo per dispositivi mobile Android. Secondo le indiscrezioni riportate dal Financial Times, Bruxelles sarebbe pronta a sanzionare la compagnia californiana con una multa che potrebbe arrivare fino a 11 miliardi di dollari, ovvero il 10% del totale giro d’affari di Alphabet. Anche se la cifra ...

Per Facebook Nuova grana sulla privacy. Società : Nessun dato su server Huawei : Teleborsa, - Nessuna nuova violazione dei dati personali di utenti da parte di Facebook . Lo sostiene la compagnia, colpita dai rumors di un nuovo scandalo, dopo quello eclatante di Cambridge ...

Nuova grana in arrivo per Grillo : causa milionaria degli espulsi M5s : Prima di cacciarli dal Movimento ed escluderli dalle comunarie di Napoli, l'allora garante Beppe Grillo li aveva definiti "sporchi dentro", accusati di aver creato una corrente segreta e di tramare nell'ombra. Erano stati sospesi, poi espulsi, e ora a due anni di distanza, riabilitati da una sentenza del tribunale che ha bollato quelle epurazioni come "illegittime".Ma per i sei ex grillini partenopei vincitori della causa, non è finita qui. Non ...