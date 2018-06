Nuoto | l’Italia verso gli Europei di Glasgow Tra certezze | dubbi e speranze di medaglia

Nuoto - la 4×100 sl dell’Italia sogna verso Tokyo 2020. Santo Condorelli il tassello mancante per il salto di qualità : Un rinforzo considerevole per il Nuoto italiano, nella velocità maschile? Il nome è quello dell’italo-canadese Santo Condorelli, quarto ai Giochi Olimpici di Rio (personal best di 47?88). Come riportato qualche giorno fa dalla Gazzetta dello Sport, le procedure burocratiche circa il tesseramento ed il passaggio alla Nazionale italiana sono state avviate. Il passaporto è in arrivo mentre la naturalizzazione sportiva è da perfezionare. Secondo il ...

Nuoto - Europei Junior 2018 : i trentuno convocati dell’Italia - c’è Ceccon : Walter Bolognani, tecnico responsabile della nazionale giovanile di Nuoto, assieme al dt Cesare Butini, ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per i prossimi Europei Junior, che si svolgeranno in Finlandia, in quel di Helsinki dal 4 all’8 luglio. Tanti nomi noti, tanti giovani che hanno brillato agli Assoluti di Riccione: a partire da Thomas Ceccon, che sarà poi protagonista anche a Glasgow con la nazionale maggiore. I ...

Nuoto sincronizzato : l’Italia incanta anche a Budapest. Linda Cerruti e Costanza Ferro danno spettacolo nelle acque magiare : La quinta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato parla ancora decisamente italiano in Ungheria, a Budapest. La Nazionale di Patrizia Giallombardo ha colpito l’attenzione degli addetti ai lavori, esibendo esercizi di pregevole fattura e regalando grandi emozioni al pubblico presente nell’impianto magiaro. A dare inizio alle danze ci ha pensato Linda Cerruti, nella routine tecnica del solo, ottenendo il terzo punteggio ...

Nuoto sincronizzato - World Series Budapest 2018 : tre podi per l’Italia nella piscina ungherese : Protagonista in questo weekend la quinta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato in svolgimento a Budapest. In Ungheria, così come accaduto una settimana fa a Samorin (Slovacchia), la Nazionale Italiana di Patrizia Giallombardo si è messa particolarmente in evidenza. Linda Cerruti è giunta terza nella finale della routine tecnica del solo con 88.5433 punti, preceduta dalla russa Varvara Subbotina prima con 94.1509 e dall’ucraina ...

Nuoto di fondo - World Series 2018 : i convocati dell’Italia per le Seychelles : Seconda tappa per le World Series di Nuoto di fondo: la FINA Marathon 2018 si sposta per la prima volta nella storia alle Seychelles, dopo il debutto stagionale il 17 marzo in quel di Doha. Domenica 20 maggio in programma ovviamente sia la prova al maschile che quella al femminile, sarà al via anche la nazionale italiana. La FIN ha diramato oggi i selezionati azzurri per la manifestazione in terra africana. Al via Arianna Bridi (Esercito/RN ...

Nuoto - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020. Tanti giovani da affiancare ai campioni già affermati : Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri: sono sempre loro i riferimenti in piscina pensando alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Una considerazione figlia di quanto accaduto l’anno scorso nella piscina di Budapest quando il trio seppe conquistare un oro iridato a testa. Un po’ di cose sono accadute: la campionessa di Spinea ha sposato la causa della velocità con risultati non eccezionali, Greg ha trascorso sei ...

PallaNuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Gruppo allargato a 19 atlete : Lasciata ormai alle spalle l’Europa Cup, conclusa in quinta posizione, la nazionale italiana di Pallanuoto femminile continua la marcia di avvicinamento agli Europei di Barcellona, che si terranno dal 14 al 28 luglio. Prossimo step il collegiale di Ostia che si terrà da domenica 22 a mercoledì 25: sono 19 le azzurre convocate e tra di esse vi sono anche le ragazze del Catania, che domani e sabato saranno impegnate in Russia nella Final ...

Nuoto sincronizzato - World Series Pechino 2018 : l’Italia e Minisini protagonisti nella vasca cinese : Tutto pronto per il 2° round della FINA Artistic Swimming World Series 2018 a Pechino (Cina). nella piscina cinese, le atlete del Nuoto sincronizzato sono pronte a deliziare il pubblico presente con evoluzioni in acqua spettacolari, a rappresentare leggiadria e potenza. Lo Yingdong Natatorium sarà teatro di sfide accattivanti. La Nazionale di casa vorrà ben figurare al cospetto delle forti rappresentative del Vecchio Continente, in particolare ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia dopo gli Assoluti di Riccione : Riccione chiama Glasgow. Avevamo lasciato un’Italia trionfante agli Europei di Copenhagen e la potremmo ritrovare altrettanto agguerrita e vincente nella kermesse continentale in programma in Scozia ad agosto. Tante carte da medaglia ma, a prescindere, nessun oro “già scritto” come ai tempi di Federica Pellegrini. Già, Federica Pellegrini: non va a Glasgow da favorita e già un bronzo europeo sui 100 stile libero, dopo la sua riconversione a ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : tutti i qualificati dell’Italia. Possibili integrazioni fino a giugno tra i convocati : I Campionati italiani di Nuoto 2018 sono andati in archivio e le emozioni non sono mancate. Gli Assoluti hanno proposto prestazioni di livello ed hanno permesso agli atleti di staccare il biglietto per Glasgow, sede dei prossimi Europei (3-9 agosto). Sono 31 i nuotatori che hanno ottenuto il pass ma, come da regolamento, ci potrebbero essere Possibili integrazioni. L’ELENCO DEI qualificati AGLI Europei DI Glasgow (3-9 AGOSTO) Simone ...

Nuoto - Ilaria Cusinato è realtà. L’Italia ha trovato una mistista di caratura internazionale : Secondo titolo in questi Campionati Italiani ad un centesimo dal record nazionale dei 200 misti donne di Alessia Filippi ed una consapevolezza di se stessa crescente, Ilaria Cusinato, allieva di Stefano Morini, continua la sua cavalcata vincente in questi Assoluti 2018 a Riccione, mettendo in mostra voglia di migliorarsi e traguardi ambiziosi. La cura dell’allenatore toscano si vede nel modo di nuotare e gestire lo sforzo dell’atleta ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018. IL PAGELLONE. Scozzoli e Ceccon : due generazioni per fare grande l’Italia : SILVIA SCALIA 7: Dopo una stagione da dimenticare torna in azzurro con una doppia prestazione molto convincente nei 50 (in batteria fa segnare il secondo tempo italiano all time) che lascia intravedere un ritorno sui livelli raggiunti due anni fa. FEDERICA PELLEGRINI 7: Sperimenta e sfiora il podio in una gara per lei piuttosto sconosciuta come i 50 dorso. La forma c’è ANDREA VERGANI 7.5: Concede il bis confermando una condizione ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della terza giornata. La Croazia batte la Serbia e va in finale - l’Italia per il podio : Si sono conclusi i gironi di Europa Cup di Pallanuoto: nel girone degli azzurri, dopo una nuova bella prestazione e la vittoria per 10-7 sulla Grecia, è arrivato il secondo posto nel girone per il Settebello, mentre la Spagna, già certa da ieri del primo posto, ha perso contro l’Ungheria per 7-13. In classifica Spagna ed Italia a quota 6 punti, Ungheria terza a quota 4, Grecia ultima a 1. Gli iberici sono primi per la vittoria nello ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : le rivali dell’Italia. Ungheria e Grecia fanno paura : Un appuntamento da non perdere: nel fine settimana scattano le fasi finali della LEN Europa Cup 2018 di Pallanuoto maschile. Una manifestazione davvero di livello assoluto, nata quest’anno, che vede al via tantissime delle migliori nazionali a livello continentale, che l’hanno addirittura preferita alla più nota e storica World League. Dal 5 aprile andranno in scena le Super Final, la fase preliminare sarà divisa in due gironi: al ...