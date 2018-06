Novità auto 2018 | la nuova Nissan Qashqai | caratteristiche e non solo

Tutor autostrade : la sentenza li spegne - ma attenzione alle Novità : I Tutor vivono una nuova fase della loro storia, che potrebbe anche essere il passo conclusivo. Sta, infatti, facendo discutere il fatto che, per il momento, devono essere spenti. A determinare il provvedimento messo in atto è stata una sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha emesso il proprio giudizio su un contenzioso, quello che esisteva tra l'azienda Craft e la Società autostrade: la prima rivendica i diritti sul brevetto e pertanto, ...

Auto – La grande Novità di Smart : parte ‘ready to charge’ : Con una Smart bella carica parte ‘ready to charge’ Cresce l’offerta di servizi ‘ready to’, sviluppata da Smart per rendere la mobilità pronta per le Smart city del futuro. Dopo ‘ready to park’, che offre ai clienti Smart di Roma, Firenze e Genova l’opportunità di parcheggiare all’interno di un network di Autorimesse convenzionate, è la volta di ‘ready to charge’ che integra il servizio di ricarica, con prenotazione, accesso e ...

Bollo auto : per chi non paga niente revisione - ecco tutte le Novità 2018 : In tema di Bollo auto e revisione ci sono una serie di novità: la prima riguarda proprio l’introduzione di un certificato di revisione reso obbligatorio dal dm 214/2017, in attuazione della direttiva europea 2014/45. Tale documento contiene dati come: il numero e la targa del telaio, la lettura del contachilometri, il luogo e la data del controllo, la categoria del veicolo, le carenze individuate, il risultato del controllo tecnico, numero dei ...

Revisione auto - dal 20 maggio verifiche tecniche più scrupolose. Ecco le Novità : Dal prossimo 20 maggio entrerà in vigore il nuovo certificato di Revisione per veicoli a motore, voluto dall'Ue. E qualcosa cambierà davvero. Lo scopo, infatti, è quello di assicurare che i centri ...

Automotive Dealer Day 2018 : Leasys propone tutte le sue Novità : Tra le novità di Leasys all’Automotive Dealer Day, ci sarà un allestimento all’interno delle aree dedicate al noleggio presso le sedi dei partner commerciali Leasys, società di mobilità e noleggio a lungo termine di FCA Bank, partecipa all’Automotive Dealer Day 2018, l’evento europeo di riferimento per gli operatori del settore auto che – dal 15 al 17 maggio presso il Centro Congressi di Veronafiere – offre ...

Novità auto 2018 : Ford presenta la Nuova Fiesta ST - caratteristiche e prezzo : Il motore della Nuova Ford Fiesta Il motore EcoBoost 1.5 della Fiesta ST è caratterizzato dalla prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri per ...

Arrivano in anticipo le Novità che Android Auto riceverà al Google I/O 2018 : Android Auto è in continuo fermento ed evoluzione e, in anticipo rispetto al Google I/O di domani, Google ha voluto anticipare le novità che lo riguarderanno L'articolo Arrivano in anticipo le novità che Android Auto riceverà al Google I/O 2018 proviene da TuttoAndroid.

Revisione auto : dal 20 maggio cambia tutto - ecco Novità e funzionamento : Tutti gli autoveicoli che circolano sulle strade italiane sono sottoposti ad un adempimento periodico, la Revisione. Dopo l’acquisto di una autovettura nuova, la prima Revisione scatta dopo 4 anni. Per le vetture di non prima immatricolazione, quelle cioè che hanno già passato la prima Revisione dopo i primi 4 anni dall’immatricolazione, occorre presentarsi alla Revisione periodica ogni due anni. la mancata Revisione può portare a multe pesanti, ...

Revisione auto : tutte le Novità in arrivo dall'Unione Europea : L'Unione Europea entra prepotentemente nel settore della sicurezza stradale. E lo fa introducendo delle nuove disposizioni che, fin da subito praticamente, imporranno un deciso cambiamento delle modalità di Revisione degli automezzi. Verrà, infatti, introdotto un certificato di Revisione del veicolo che, è questa la principale novità, un vero e proprio giudizio dello stato di salute del mezzo. Vediamo, quindi, di descrivere nel dettaglio cosa ...

