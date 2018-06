Nove cose che valgono più dell’argento

Governo - Nove cose per nove settimane : nove settimane (ancora non “e mezzo”) di appassionante crisi politica. Appassionante? Riprovo. nove settimane (quasi “e mezzo”) di estenuante trattativa politica. Proprio così estenuante? Ok. nove settimane (e una non ancora a metà) di gioco dell’oca. Proviamo con questa, di definizione. E in attesa di ripartire dal via (lunedì mattina), ecco un vademecum da sottoporre ai posteri delle 9 cose che più o meno abbiamo capito. – La strategia ...