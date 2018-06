Non paga droga | pusher lo lanciano da finestra

Lo Stato Non paga le imprese : Insomma da un lato c'è lo Stato che 'prende' in modo convinto le tasse da chi produce, dall'altra lo stesso Stato decide come e quando pagare chi è il vero motore dell'economia: le imprese.

Giù da finestra perché Non paga - arresti : ANSA, - BARI, 9 GIU - Un tossicodipendente che non pagava le dosi di droga che acquistava è stato lanciato nel vuoto da una finestra interna al primo piano di un'abitazione da tre pusher arrestati ...

La truffa dei bollettini da 300 euro. La camera di Commercio : «Non pagate» : Società private starebbero tentando di truffare i nuovi iscritti al Registro imprese della camera di Commercio di Lecce inviando loro bollettini postali di pagamento in ragione di una non...

Bari - tossicodipendente Non paga cocaina : pusher lo lanciano dalla finestra. 3 arresti : Aveva acquistato a lungo cocaina a debito, senza mai saldare il conto. Così i pusher, dopo averlo minacciato, lo hanno lanciato dalla finestra provocandoli ferite superiori ai 40 giorni. In tre sono stati arrestati dai carabinieri di Casamassima, in provincia di Bari, su ordine del gip che ha vagliato le richieste della procura che li accusa di spaccio, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Le indagini, avviate i primi giorni dello ...

Sicilia - Riesame : “I Caputo Non raggirarono elettori”. Pagano (Lega) : “Conferma che Non ho comprato voti” : Lo scorso 20 aprile, qualche giorno dopo essere finiti ai domiciliari con l’accusa di attentato ai diritti politici dei cittadini, ai fratelli Mario e Salvino Caputo furono revocati gli arresti dal Tribunale del Riesame, che ora ha depositato le motivazioni. Mario, fratello dell’ex parlamentare regionale del centrodestra Salvino, era stato candidato alle elezioni Siciliane del 5 novembre scorso, nella lista della Lega, in sostituzione dell’ex ...

Sicilia Non paga rata - perde case agenti : ANSA, - CATANIA, 8 GIU - La Regione Siciliana, inadempiente nei confronti della ditta esecutrice dei lavori dell'ultima rata dei lavori, di 445mila euro, il 15% del costo totale dell'opera, dovrà ...

Flat tax - "no grazie". I giovani di Confindustria : "Non vogliamo pagare meno di altri ma un fisco equo" : I giovani di Confindustria bocciano la Flat tax, punto cardine del programma del nuovo governo. "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la Flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile", dice il presidente dei giovani industriali, Alessio Rossi, al meeting in corso a Rapallo.In una "Italia insostenibile", un ...

L'Ue : "Fermeremo i turisti che all'estero Non pagano l'autostrada" : ROMA - L'Unione europea lavora a nuove norme, a una direttiva, sui pedaggi autostradali. Buone notizie per i viaggiatori onesti. Tra qualche anno, potranno pagare il pedaggio in qualsiasi dei 28 Paesi ...

Rifiuti : perché se restano in strada la Tari Non si paga : Sono ormai diverse le sentenze che stabiliscono una decurtazione dell'imposta sulla spazzatura nel caso il servizio di raccolta sia inefficiente

Buche - Roma ha pagato 40 milioni in tre anni per risarcimenti. Lemmetti : ‘Anch’io danneggiato - ma Non ho fatto ricorso’ : Per i danni provocati dalle Buche sulle strade, le casse del Campidoglio hanno dovuto risarcire ai Romani ben 40 milioni di euro in tre anni. E per il solo 2018, le proiezioni parlano di un ritorno alla spesa del 2015 – quasi 16 milioni – a causa “della primavera molto piovosa che abbiamo affrontato”. Sono tutt’altro che positivi i dati forniti da Assicurazioni di Roma, la società comunale che, per conto del Campidoglio, si occupa di ...

Liberi e Uguali San Salvo : 'Ai lavoratori della Pilkington Non basta la propaganda' : La politica, i politici, chi ricopre cariche e ruoli istituzionali a livello locale e nazionale non possono cavarsela con la propaganda . Noi siamo un piccolo movimento politico che si richiama ...

Playoff Serie B - Cittadella-FrosiNone 1-1 : Chiaretti riprende Paganini : Il numero 10 dei padroni di casa realizza, con molta fortuna, il gol del pareggio e risponde al vantaggio ciociaro del centrocampista numero 17. Domenica il return match con gli uomini di Longo ...

