Niente Mondiali per Perotti | l' Argentina chiama Perez per sostituire Lanzini

Mondiali Russia 2018 - l'Argentina ha scelto il sostituto di Lanzini : Niente da fare per Perotti : Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, ha deciso il calciatore da convocare in luogo dell'infortunato Lanzini, costretto a dare forfait per i Mondiali russi Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha ...

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina ha scelto il sostituto di Lanzini : Niente da fare per Perotti : Jorge Sampaoli, ct dell’Argentina, ha deciso il calciatore da convocare in luogo dell’infortunato Lanzini, costretto a dare forfait per i Mondiali russi Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha convocato il centrocampista del River Plate, Enzo Pérez per i Mondiali di Russia 2018, al posto dell’infortunato Manuel Lanzini. Lo ha comunicato la Federcalcio argentina. Il giocatore del West Ham ha riportato la rottura del ...

Fifa 18 Niente TOTW questa settimana! Nuove SBC dei mondiali dalle 19! : Offerta! PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero Il touch pad è trasparente, lascia intravedere la barra luminosaLe superfici a contatto con le mani hanno texture con maggiore grip 69,99 € - 19,00 € 50,99 € Acquista su Amazon Con un messaggio a sorpresa sui profili social EA Sports ha annunciato che questa […] L'articolo Fifa 18 niente TOTW questa settimana! Nuove SBC dei mondiali dalle 19! proviene da I Migliori di Fifa.

Mondiali : Niente maxischermi in Francia per paura del terrorismo : niente partite in luoghi pubblici sui maxischermi per i Mondiali 2018 in Francia: il divieto è stato deciso dal ministero dell’Interno “a causa della minaccia terroristica”. “Vi domando – si legge in un telegramma inviato oggi ai prefetti e ai capi della polizia e delle gendarmerie nazionali e firmato dal ministro dell’Interno, Gerard Collomb – di richiamare l’attenzione degli amministratori locali ...

Calcio : Niente Mondiali per Romero : -Sergio Romero si è infortunato al ginocchio destro durante un allenamento con la Nazionale argentina a Buenos Aires. Il 31enne portiere del Manche...

Argentina con Dybala e Higuain - Icardi Niente Mondiali : Ci sono gli juventini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala ma non Mauro Icardi nella lista dei 23 convocati dal ct dell'Argentina Jorge Sampaoli per i Mondiali in Russia. Tra i convocati anche gli 'italiani'...

Belgio - Niente Mondiali per Nainggolan. Martinez : ''Scelta tecnica'' : ROMA - niente Mondiale in Russia per Radja Nainggolan . Il ct del Belgio Roberto Martinez non si è smentito e, dopo aver fatto giocare al 'Ninja' appena 6′ in tutto il girone di qualificazione, ...

Mondiali : Niente Marocco per Munir : niente Mondiali per Munir El Haddadi, il giocatore che ha il doppio passaporto ispano-marocchino e che si era appellato al Tas per poter cambiare nazionalità e giocare con la nazionale nordafricana. L’ex giocatore del Barcellona, oggi in forza all’Alaves, aveva inizialmente scelto la ‘Roja’, salvo poi ricredersi e, con l’appoggio della federazione marocchina, chiedere di poter giocare nella nazionale dei suoi ...

Niente Mondiali per l’arbitro saudita Al Mirdasi - squalificato a vita dalla sua Federazione per corruzione : L’arbitro saudita Al Mirdasi è stato squalificato a vita dalla sua Federazione per corruzione, non ci sarà dunque ai prossimi Mondiali in Russia Avrebbe dovuto prendere parte ai Mondiali di Russia l’arbitro saudita Fahad Al Mirdasi squalificato a vita dalla sua Federazione in seguito a gravi accuse di corruzione. L’episodio che riguarda Al Mirdasi risale a sabato scorso prima della finale di Coppa del re tra Al Ittihad e Al ...

Mondiali : Tas - Niente Marocco per Munir : Una richiesta bocciata dalla Fifa e il mese scorso cheera stata impugnata dal giocatore e dalla Federazione marocchinama che però adesso è stata respinta anche dalla Corte Arbitraledello Sport di ...

Neuer - Niente Bundesliga : calano le chance mondiali : Manuel Neuer non giocherà l'ultima partita della stagione di Bundesliga, mentre resta in dubbio la sua presenza per la finale di Coppa di Germania il 19 maggio contro l'Eintracht Francoforte. Ed a ...

Arsenal - Niente Mondiali per Koscielny : sette mesi di stop : LONDRA , INGHILTERRA, - 'Nella migliore delle ipotesi tornerà in campo a dicembre' . Il tecnico dell' Arsenal , Arsene Wenger , conferma che il ct della Francia , Didier Deschamps, non ha nessuna ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Niente scontro Corea del Sud-Corea del Nord. Selezione unica in semifinale : Lo sport dà un altro esempio da seguire alla politica mondiale, che pure sta facendo passi avanti in questo senso: questa mattina ad Halmstad, in Svezia, per i quarti di finale dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo avrebbero dovuto affrontarsi Corea del Sud e Corea del Nord. La prima aveva avuto accesso diretto ai quarti dopo la vittoria del proprio girone, la seconda ha superato la Russia per 3-0 negli ottavi di finale: il sorteggio ...

Ibrahimovic - Niente Mondiali : la Svezia lo ufficializza : Era nell'aria, ora arriva la comunicazione ufficiale: Zlatan Ibrahimovic non parteciperà al Mondiale di Russia 2018 con la Svezia, che si è qualificata alla fase finale battendo l'Italia nel doppio ...