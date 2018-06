Nello spazio | il Papa | filosofi e scrittori

Nespoli e le missioni dell'Iss : "Nostro futuro è Nello Spazio" : "La Terra vista da lassù è come un granello di sabbia". Incontro nella Biblioteca Centrale Militare di Palazzo Esercito

Cinema : '2001 Odissea Nello spazio' torna 50 anni dopo : È stato catalogato come genere di fantascienza quando invece ha affrontato l'antropologia, la scienza, la letteratura e la musica come poche altre volte è avvenuto nella storia del Cinema. Parliamo ...

Turismo spaziale - altro che vacanze al mare o in montagna : a che punto siamo con i viaggi Nello spazio? : Manca ancora un po’ di tempo, ma non si fa fatica ad immaginare che faccia faranno amici e parenti quando sentiranno la meta delle prossime vacanze. Maldive? Più su. Bora Bora? Più su. L’Everest? Più su. Le prossime vacanze saranno nello spazio. Sorrisone a 32 denti, sarà il miliardario fondatore della Virgin Richard Branson a vendere i biglietti. La sua compagnia aerea, la Virgin Galactic, ha portato a termine con successo il secondo test per ...

2001 : Odissea Nello spazio - di Stanley Kubrick : Esaltati dall'idea di poter comprendere il mondo attraverso la scienza, ci siamo spinti fuori dal nostro pianeta, non rassegnandoci all'idea che il linguaggio e il significato non esistano al di ...

L'astronauta dell'ESA Luca Parmitano nel 2019 per la seconda volta Nello spazio : Teleborsa, - L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea , ESA, Luca Parmitano nel 2019 tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale , ISS, per la sua seconda missione. Avrà il ruolo di ...

“2001 : Odissea Nello spazio” - al The Space la versione rimasterizzata a 50 anni dall’uscita del film : 2001: Odissea nello spazio fa ritorno al cinema. In occasione del 50esimo anniversario di uno dei film più celebri di Stanley Kubrick, considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e non solo, sarà proiettata la versione rimasterizzata per soli due giorni, il 4 e il 5 giugno, in tutti i multisala del circuito The Space Cinema. Il film, basato su un soggetto di Arthur C. Clarke, racconta una favola apocalittica sul destino ...

Luca Parmitano torna Nello spazio come comandante della Stazione spaziale internazionale : ... la ISS viaggia lungo la sua orbita a 28.800 km/h con un equipaggio di 6 astronauti che conducono, in condizioni di microgravità, test ed esperimenti per ricercatori di tutto il mondo, oltre a ...

Vita Nello spazio : le lune di 121 pianeti giganti potrebbero essere abitabili : Finora, la ricerca di mondi extrasolari potenzialmente abitabili ha riguardato sostanzialmente gli esopianeti. Ma cosa sappiamo sull’abitabilità delle esolune? In un articolo, pubblicato su The Astrophysical Journal, i ricercatori delle Università della California, di Riverside e del Southern Queensland hanno identificato oltre 100 pianeti giganti che potrebbero avere potenziali lune in grado di ospitare la Vita. La ricerca – spiega ...

2001 - l'Odissea - in - compresa Nello spazio di Stanley Kubrick : ... un po' come era successo su altri versanti, nel 1956, con Pianeta proibito di Fred McLeod Wilcox , che oltre frantumare gli schermi aveva addirittura invaso il mondo dei giocattoli a movimento ...

Mondiali : pallone inaugurale Nello spazio : I cosmonauti russi Anton Shkaplerov e Oleg Artemyev hanno giocato a calcio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, usando il pallone Telstar 18, lo stesso con cui si giocherà la prima partita del Mondiale in Russia, fra la nazionale di casa e l’Arabia Saudita. Lo comunica l’agenzia spaziale russa Roscosmos citata dalla Tass. I risultati della partita, svoltasi in assenza di gravità, rimangono sconosciuti. Il pallone è stato ...

30 anni di italiani Nello spazio : L'Asi, l'Agenzia spaziale italiana compie 30 anni: era il 30 maggio 1988 quando con la legge n. 186 venne formalmente creato l'ente governativo nazionale, dipendente dal ministero dell'Istruzione, con lo scopo di amplificare gli interessi e le competenze italiane in campo aerospaziale, raccogliendo

Vita Nello spazio : nuove coltivazioni per la ISS : La Stazione Spaziale si arricchisce di nuove piante da coltivare. La navetta cargo Cygnus lanciata questa settimana dalla base di Wallops Island, ha portato a bordo dell’avamposto spaziale sei semi di broccoli che verranno utilizzati per un esperimento condotto da alcuni studenti della Valley High Christian High School di San Josè, California. Tre dei semi sono al naturale mentre i restanti sono ricoperti da due diverse specie di batteri ...