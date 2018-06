‘Ndrangheta | i figli dei boss che rinnegano i padri

vanityfair

(Di sabato 9 giugno 2018) A cu apparteni?», ossia: di chi seio, nipote, cugino? A differenza della camorra, che recluta sulla strada con le «paranze», tra chi è più abile a ostentare il proprio potere, nella ’ndrangheta chi non ha legami di sangue raramente fa carriera. «La miniera d’oro inesauribile per l’organizzazione sta nella famiglia,e nipoti degli anzianini. Solo loro, discendenti diretti, hanno diritto al trono. La meritocrazia non è ben vista perché può celare un traditore». È questo il concetto alla base di Rinnega tuo padre, quarto libro di Giovanni Tizian, 36 anni, origini calabresi e un’inflessione conservata nel tempo, nonostante diciassette anni passati a Modena, uno a Catania e gli ultimi sette a Roma, dove lavora all’Espresso. Il libro esce adesso perché «dopo mesi in campagna elettorale, gli unici cenni dei politici verso il problema delle mafie e dei giovani che crescono in ...