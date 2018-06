Nba - Golden State trionfa nelle finals : ANSA, - ROMA, 9 GIU - I Golden State Warriors sono per il secondo anno consecutivo i campioni della Nba. Nella partita giocata questa notte -gara 4 delle finals contro i Cleveland Cavaliers- i ...

I Golden State Warriors hanno vinto la Nba : hanno battuto per 4 a 0 i Cleveland Cavaliers di LeBron James, confermandosi una delle squadre più forti di sempre The post I Golden State Warriors hanno vinto la NBA appeared first on Il Post.

Nba Finals 2018 : Golden State Warriors ancora campioni. Curry sfiora i 40 - Durant è MVP. Cleveland sconfitta 4-0 : Lo sweep è servito. I Golden State Warriors sono ancora Campioni NBA. Curry e compagni vincono nettamente (108-95) gara-4 della Finals ed infliggono un perentorio 4-0 ai Cleveland Cavaliers. Per Golden Statte si tratta del sesto titolo della loro storia, il terzo negli ultimi quattro anni, il secondo consecutivamente. Se i Warriors festeggiano e contano gli Anelli, dall’altra parte Cleveland comincia ad interrogarsi sul futuro, che con ...

Nba Finals 2018 : Golden State ancora campioni. Curry sfiora i 40 - Durant è MVP. Cleveland sconfitta 4-0 : Lo sweep è servito. I Golden State Warriors sono ancora Campioni NBA. Curry e compagni vincono nettamente (108-95) gara-4 della Finals ed infliggono un perentorio 4-0 ai Cleveland Cavaliers. Per Golden Statte si tratta del sesto titolo della loro storia, il terzo negli ultimi quattro anni, il secondo consecutivamente. Se Warriors festeggiano e contano gli Anelli, dall’altra parte Cleveland comincia ad interrogarsi sul futuro, che con ogni ...

Nba Finals - i Golden State Warriors vincono il titolo Nba 2018 : Se gara-3 era stata la fotocopia della partita dello scorso anno, gara-4 delle NBA Finals 2018 è stata tutto il contrario: i Golden State Warriors questa volta non hanno abbassato la guardia e hanno ...

Cleveland Golden State/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali Nba gara-4) : diretta Cleveland Golden State, info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 delle finali NBA 2018. Warriors avanti 3-0, alla Quicken Loans Arena primo match point(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Nba Finals : a Golden State conviene perdere gara-4? Tornare alla Oracle Arena vale 14 milioni : Esattamente 12 mesi ci si poneva lo stesso problema, con la serie sullo stesso punteggio e dopo un identico canestro da tre punti da lontanissimo di Kevin Durant . Dal 2017 al 2018, non sembra essere ...

Basket - Finals Nba : il film di gara 3 - Golden State ad un passo dall'anello : Golden State batte ancora Cleveland, si porta sul 3-0 e tra due giorni , nella notte italiana tra venerdì e sabato, potrà già chiudere la pratica titolo 2018 portando a due i titoli consecutivi Nba, ...

Basket - Finals Nba : Durant stende Cleveland - Golden State vede il titolo : Cleveland - Golden State mette le mani sul titolo. Dopo aver sfruttato il fattore campo nelle prime due sfide, i Warriors sbancano la Quicken Loans Arena 110-102 in gara-3 e vedono la conclusione ...

Basket : finali Nba - Golden State sul 3-0 : ANSA, - CLEVELAND, 7 GIU - Kevin Durant ha messo a segno 43 punti ed i Golden State Warriors si sono portati sul 3-0 nella serie della finale Nba contro i Cleveland Cavaliers, battuti 110-102. Ora i ...

Nba finals - è un massacro : Durant distrugge Cleveland - Golden State ad un passo dal titolo [VIDEO] : NBA finals, Golden State viaggia verso un cappotto umiliante a LeBron James e soci, grazie sopratutto ad un Durant da capogiro NBA finals, Golden State è troppo forte. Imbattibile la squadra di Steve Kerr, anche per LeBron James e soci. Nella notte appena trascorsa, è andato in scena in quel di Cleveland il terzo atto della serie, la musica però non è cambiata: 3-0 per gli Warriors, grazie ad un Durant devastante. 43 i punti messi a segno ...

Nba Finals - Cleveland-Golden State 102-110 - Warriors sul 3-0 nella serie : La scena è quasi la stessa, ad un anno di distanza. Kevin Durant scaglia una tripla impossibile, conficca il pugnale nella schiena di LeBron James e dei Cavs portando i Warriors sul 3-0 nelle Finals, ...

Com’è finita gara-3 delle finali Nba tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : I Golden State Warriors hanno vinto gara-3 delle finali dei playoff NBA contro i Cleveland Cavaliers, portando la serie sul 3-0: se dovessero vincere anche la prossima partita, che si giocherà nella notte italiana tra venerdì e sabato, diventerebbero campioni The post Com’è finita gara-3 delle finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

Nba Finals 2018 : Golden State sbanca Cleveland e vede il titolo. Kevin Durant stellare : I Golden State Warriors sono ad un passo dal titolo NBA 2018 dopo aver vinto gara 3 sul parquet di Cleveland per 110-102. I campioni in carica conducono ora la serie delle Finals per 3-0, uno svantaggio che mai nessuno nella storia della Lega è riuscito a rimontare. I Cavaliers si sono arresi ancora una volta, probabilmente raccogliendo, come già in gara 1, meno di quanto avrebbero meritato. Perché nel terzo episodio della serie i valori si sono ...