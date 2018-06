ilfattoquotidiano

: Nazionale, ce n’è una che va ai Mondiali: l’Italdonne si qualifica a Francia 2019. Non accadeva da 20 anni - fattoquotidiano : Nazionale, ce n’è una che va ai Mondiali: l’Italdonne si qualifica a Francia 2019. Non accadeva da 20 anni - italianaradio1 : Nazionale, ce n’è una che va ai Mondiali: l’Italdonne si qualifica a Francia 2019. Non accadeva da 20 anni - cianflone_luca : RT @fattoquotidiano: Nazionale, ce n’è una che va ai Mondiali: l’Italdonne si qualifica a Francia 2019. Non accadeva da 20 anni https://t.c… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Girelli, Salvai, Bonansea e via, tutte in. C’è un’Italia che va aidi calcio, quella femminile allenata da Milena Bertolini. Uno schiaffo ai tanto osannati colleghi ‘azzurri’ che invece guarderanno Russia 2018 dal divano. Non succedeva da vent’anni, ovvero dall’edizione disputata negli Stati Uniti nel 1999, che lafemminile raggiungesse questo traguardo. Il passo decisivo per le azzurre è stata la vittoria di venerdì sera contro il Portogallo al Franchi di Firenze, davanti a oltre 6000 spettatori: marcature subito aperte da Girelli, poi Salvai ha raddoppiato e nel finale è arrivato il timbro di Bonasea. Al triplice fischio finale, 3-0 ezione aritmetica per la Coppa del mondo. Il risultato conferma la crescita del movimento – che dal prossimo anno cambierà gestione, passando sotto il cappello della Figc ...