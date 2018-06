Nazareno addio?

huffingtonpost



(Di sabato 9 giugno 2018) ?Le finanze del partito non vanno bene. Il ridimensionamento elettorale ha influito pesantemente sulle entrate del Pd (minor gruppo parlamentare minor contributo al partito). Per cui, dopo aver messo tutti i dipendenti in cig l'attuale vertice dem si appresta a fare un altro strappo, quello sula sede. Il, a due passi dal Parlamento, ereditata dalla Margherita, costa mezzo milione di euro l'anno. Secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere della sera il trasloco dovrebbe avvenire da settembre anche se non è ancora nota la sede alternativa e l'entourage del segretario reggente smentisce.Segnali di ridimensionamento sono arrivati anche per quanto riguarda i dipendenti di Camera e Senato. A Palazzo Madama sono rimasti quasi tutti quelli presenti nella precedente legislatura, ma con contratti che scadono a fine anno e poi si vede e in alcuni casi con riduzioni di stipendio. ...