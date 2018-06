Napoli | l' agente di Jorginho | Vuole il City | ma manca l' accordo tra i club

Jorginho al Manchester City?/ Napoli e Citizens non ancora d’accordo : parla l’agente : Jorginho al Manchester City? Napoli e Citizens non sono ancora d’accordo: parla l’agente del centrocampista, che racconta anche di Guardiola e Ancelotti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Agente Lunin : 'Lo vogliono in tanti - ma la priorità è il Napoli' : ROMA - Il padre e Agente di Andrij Lunin , Aleksey, ha parlato dell'interesse di diversi club per suo figlio : 'Ho seguito inevitabilmente la Premjer Liga perché Andrij gioca allo Zorya, ma abbiamo ...

L'agente di Younes : 'Il suo futuro è a Napoli : 'Amin Younes è del Napoli e il suo futuro è lì. Onestamente avrei comunque trovato difficile la possibilità che il Genoa potesse imbastire una trattativa con il Napoli per il ragazzo, dal momento che ...

Jorginho saluta Napoli - l’agente svela : “offerta importante del City” : Il Manchester City, dopo aver perso Fred per la mediana, si è gettato a capofitto su Jorginho, centrocampista del Napoli di Ancelotti “So che al Napoli è arrivata un’offerta dal Manchester City, aspettiamo la risposta degli azzurri che non mi risulta abbiano rifiutato proposte. Se il Napoli troverà l’accordo con il Manchester City valuteremo tutto. Ovviamente il Manchester City sarebbe una meta molto gradita, irrinunciabile”. L’agente di ...

Verdi - l'agente : 'Napoli? Non c'è giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti' - : Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, parla ai giornalisti presenti al Football Leader di Napoli. Ecco le dichiarazioni raccolte da RMC Sport : 'È stato un anno importante per Simone che ha grossi margini di miglioramento. Non ci sia giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti. Futuro? Vedremo. Ora rientrerà dalla Nazionale e ne ...

L’agente di Hamsik spaventa il Napoli : potrebbe lasciare il club : Napoli alle prese con la possibile sostituzione di Sarri in panchina, ma anche in merito ad Hamsik potrebbero arrivare novità inattese Il Napoli ha festeggiato ieri la conclusione di un’annata comunque da ricordare, nonostante sia sfumato il sogno scudetto cullato per diversi mesi. Uno degli uomini chiave di questa stagione è stato capitan Hamsik, sul quale però pendono alcuni dubbi in merito al futuro, dubbi alimentati dal suo stesso ...

L'agente di Jorginho : "Trattiamo con il City : trovare l'accordo è facile. Ma dipende dal Napoli" : Il procuratore del brasiliano: "Decide il club visto che il giocatore ha ancora due anni di contratto". Giuntoli su Torreira

Agente Fonseca : 'Napoli? Ora è felice allo Shakhtar' : NAPOLI - Marco Abreu , procuratore di Paolo Fonseca , è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'CalcioNapoli24 Live': ' Per essere un'allenatore così chiacchierato vuol dire che è un grande ...

Kalidou Koulibaly alla Juventus?/ Napoli in allarme. L’agente : può giocare anche in bianconero : Kalidou Koulibaly alla Juventus? Napoli in allarme anche per le parole delL’agente del difensore, che apre all'ipotesi: può giocare anche in bianconero(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:30:00 GMT)

