Napoli - arriva il terzino : affare in dirittura d’arrivo : Napoli vicino all’acquisto del terzino destro che prenderà il posto in rosa lasciato vacante dall’addio di Christian Maggio Il Napoli, in questa prima fase di calciomercato, è parso tra i club più attivi. Nella giornata di lunedì dovrebbe arrivare l’ufficialità del colpo Verdi, ma non è tutto, si avvicina anche l’arrivo del dopo-Maggio sulla corsia destra. Ancelotti ha infatti bisogno di un sostituto valido di Hysaj ed il ...

Napoli - è stretta sulla movida : arriva il Daspo ai parcheggiatori : Pugno di ferro contro i parcheggiatori abusivi. Nell'ordinanza sulla movida sicura, firmata ieri dal sindaco de Magistris, c'è un capitolo dedicato al contrasto di questa diffusa e...

Menu choc : in un pub di Napoli arriva il crostone dedicato a Hitler : 'Per noi è assurdo associare il nome di Hitler, un dittatore sanguinario, a qualcosa da mangiare e abbiamo chiesto al titolare del Pub Baffone crostoneria di Via Bernini a Napoli di togliere dal menù ...

Calciomercato Napoli - l’innesto per Carlo Ancelotti arriva dal Real Madrid : Calciomercato Napoli – Il Napoli lavora per regalare una squadra all’altezza al tecnico Carlo Ancelotti ed in grado di lottare per tutti gli obiettivi. Gli azzurri risultano una delle società più attive sul fronte mercato, mossa a sorpresa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ soluzione giovane per quanto riguarda il vice-Hysaj, si tratta di Achraf Hakimi, marocchino classe ’98 del Real ...

Calciomercato Napoli - arriva il portiere del futuro : beffa per l’Inter : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’accordo tra il club nerazzurro e lo Zorya era stato ...

Napoli - domenica tutti al mare ma arriva la prima perturbazione di giugno : In arrivo la prima perturbazione di giugno, con piogge e temporali anche forti su molte regioni settentrionali e un aumento della nuvolosità anche nel resto d'Italia, ad eccezione per le regioni più ...

Mercato - Napoli vicino a Verdi. Juventus - arriva Darmian. Pochettino chiama il Real - e il Tottenham vira su Sarri : ROMA - 'Sono felice a Londra, ma tutti abbiamo dei sogni'. Mauricio Pochettino lancia un chiaro messaggio al Real Madrid che, dopo l'addio di Zidane, deve trovare un allenatore per sostituire il ...

Napoli - arriva 'Pascalina' : la pizza che previene il cancro : Dall'1 al 10 di giugno sarà presentata e servita a Napoli la pizza Pascalina che aiuta a prevenire i tumori e le malattie cardiovascolari. La pizza in questione è nata da un progetto dell’Istituto dei Tumori di Napoli Fondazione Pascale che ha cercato di studiare una tipologia di pizza che potesse rappresentare una sana alimentazione. Salvaguardare la salute è di primaria importanza ed è ormai palese lo stretto nesso che esiste tra l'assunzione ...

Napoli-Ancelotti - che impronta! Verdi dice sì - arriva anche Rui Patricio : Napoli-Ancelotti- Il carisma e lo spessore di Carlo Ancelotti fanno irruzione sul mondo Napoli. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il neo tecnico del Napoli avrebbe convinto Simone Verdi e Rui Patricio a sposare il nuovo progetto partenopeo. Poche parole, chiare e dirette. Un modo di convincere da vero fuoriclasse. Il portiere portoghese potrebbe essere annunciato […] L'articolo Napoli-Ancelotti, che impronta! Verdi ...

Ancelotti convince Verdi : sorpasso all'Inter - ora può arrivare a Napoli : Ancelotti LO convince - Un rifiuto che, ora, potrebbe però trasformarsi in un sì convinto , merito della telefonata che, secondo il Corriere dello Sport , è stata fatta da Carlo Ancelotti al ...

Napoli-Ancelotti - che impronta! Verdi dice sì - arriva anche Rui Patricio : Napoli-Ancelotti- Il carisma e lo spessore di Carlo Ancelotti fanno irruzione sul mondo Napoli. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il neo tecnico del Napoli avrebbe convinto Simone Verdi e Rui Patricio a sposare il nuovo progetto partenopeo. Poche parole, chiare e dirette. Un modo di convincere da vero fuoriclasse. Il portiere portoghese potrebbe essere annunciato […] L'articolo Napoli-Ancelotti, che impronta! Verdi ...

Napoli - arriva il dopo-Reina : Rui Patricio si appresta a firmare : Rui Patricio potrebbe essere il nuovo portiere del Napoli dopo l’addio di Pepe Reina non senza polemiche: il portoghese vicinissimo alla firma Sarà Rui Patricio il dopo-Reina in casa Napoli. Un’eredità non certo semplice per il portiere portoghese che si troverà a dover sostituire un grande portiere, ma anche un uomo spogliatoio come pochi altri. Reina si appresta ad accasarsi al Milan, mentre Rui Patricio dopo il Mondiale si unirà ...

Napoli - dopo Ancelotti è già arrivato Vidal? Video : 2 Aurelio De Laurentiis non perde tempo ed il Napoli stellare in grado di competere ai massimi livelli in campionato e Champions è gia' in cantiere. dopo aver ufficializzato l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina al posto di Maurizio Sarri, la societa' partenopea sarebbe prossima al primo rinforzo e, stando alle indiscrezioni, sarebbe un vero e proptio botto [Video]. Potrebbe trattarsi, infatti, di Arturo Vidal. Vidal a ...

Napoli - ufficiale : arriva Ancelotti. De Laurentiis saluta Sarri : ''Ci ha regalato prestigio ed emozioni'' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...