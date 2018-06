Msc Seaview | oggi il varo a Genova della immensa nave da crociera

Msc Seaview - Sophia Loren vara a Genova l'immensa nave da crociera : Sophia Loren, icona dell'Italia e del Mediterraneo nel mondo, ha battezzato l'ultima nave nata in casa MSC Crociere. A Genova l'attrice ha tagliato il nastro del varo della MSC Seaview, la più grande ...

Genova - parata di vip alla serata di gala per il battesimo della nave Msc Seaview : Grande festa alla Stazione marittima per lo scafo dei record, capace di ospitare oltre cinquemila passeggeri

Msc : a Genova battesimo per nuova ammiraglia Seaview : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Giornata di festa per Msc Crociere con il varo della nuova ammiraglia Msc Seaview. Il battesimo si svolge a Genova nel corso di un evento di gala internazionale che vede la partecipazione di Sophia Loren, madrina della nuova maxi nave da crociera, numerosi rappresentanti delle istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema, agenti di viaggio partner di Msc Crociere e l’armatore Gianluigi ...

Msc Crociere : tutto pronto a Genova per il varo Seaview : tutto pronto a Genova per il varo di Msc Seaview, la più grande nave da crociera mai realizzata in Italia (capace di ospitare 5.331 persone, più 1.413 d’equipaggio). Il battesimo in una serata di gala presente la madrina Sophia Loren, Michelle Hunziker, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Matteo Bocelli (figlio di Andrea). Con l’armatore Gianluigi Aponte e i vertici della Compagnia, i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il ...

Msc Seaview - consegnata la nave da crociera che batte ogni record [GALLERY] : La gigantesca nave da crociera MSC Seaview salperà è pronta per salpare per Genova dove il 9 giugno si terrà il suo battesimo Ieri, nei cantieri di Monfalcone, Fincantieri ha consegnato ufficialmente la Seaview , ultima perla della flotta di navi da crociere di MSC che ha investito ben 800 milioni di euro per realizzare questo ambizioso progetto navale. Quindicesima nave da crociera della flotta di Gianluigi Aponte, la MSC Seaview misura 323 ...

Consegnata l'Msc Seaview : solenne cerimonia a Monfalcone : Con una stazza lorda superiore a 153mila tonnellate e una lunghezza di 323 metri, MSC Seaview è la nave più grande e tecnologicamente avanzata ad essere mai stata progettata e costruita in Italia, ...

Fincantieri consegna Msc Seaview - nave da crociera lunga 323 metri : Fincantieri ha consegnato oggi a Monfalcone la nave da crociera MSC Seaview a MSC Cruises. Insieme alla gemella MSC Seaside, consegnata a novembre 2017, MSC Seaview è la seconda nave costruita da ...

Msc : arriva Seaview - nave più grande e tecnologicamente avanzata : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Msc Crociere ha preso oggi ufficialmente in consegna Msc Seaview, 15ma nave della sua flotta e nuova ammiraglia per il Mediterraneo, presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di Gianluigi Aponte, Armatore nonché Fondatore e Presidente Esecutivo del Gruppo Msc. Alla cerimonia hanno partecipato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di Msc Cruises, Giuseppe ...