Msc : a Genova battesimo per nuova ammiraglia Seaview : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Giornata di festa per Msc Crociere con il varo della nuova ammiraglia Msc Seaview. Il battesimo si svolge a Genova nel corso di un evento di gala internazionale che vede la partecipazione di Sophia Loren, madrina della nuova maxi nave da crociera, numerosi rappresentanti delle istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema, agenti di viaggio partner di Msc Crociere e l’armatore Gianluigi ...

Msc : a Genova battesimo per nuova ammiraglia Seaview (2) : (AdnKronos) – Il Sindaco di Genova Marco Bucci, ha sottolineato: ‘E’ un onore per Genova celebrare il varo della nuova MSC Seaview. Alla compagnia vanno i nostri complimenti per questo ulteriore splendido risultato raggiunto. MSC ha nella nostra città la sua sede operativa, una scelta che dimostra quanto abbia deciso di investire su Genova. L’amministrazione comunale sta lavorando con molta attenzione per sviluppare le ...

