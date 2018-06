MotoGP | UFFICIALE | Andrea Iannone correrà in Aprilia nelle prossime due stagioni

oasport

: Oggi è diventata ufficiale anche questa! Altro binomio italiano con Aprilia e Iannone. Dai! - guidomeda : Oggi è diventata ufficiale anche questa! Altro binomio italiano con Aprilia e Iannone. Dai! - maxbiaggi : Buongiorno dal Mugello ragazzi! Ieri primi giri sulla Moto-E ! A proposito di questo, oggi alle17.50 sulla pagina u… - Eurosport_IT : DUCATI TUTTA ITALIANA ?????? Lorenzo va alla Honda e il suo posto in Ducati al fianco di Dovizioso verrà occupato da… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Dopo l’ufficialità del divorzio trae la Suzuki, è arrivata pure quella del passaggio del pilota italiano in, con cuiper ledue. Si trattava soltanto di una formalità e il tanto atteso annuncio è arrivato.affiancherà lo spagnolo Aleix Espargaro, ma soprattutto creerà un binomio tutto italiano con la moto della casa di Noale. Il passaggio diinrappresenta un’importante novità per la casa italiana, che avrà così due piloti competitivi per proseguire nel suo progetto di crescita. Per il pilota di Vasto, invece, sarà l’occasione di rilanciarsi con un’altra moto, dopo il biennio in Suzuki, che nonostante un ottimo avvio di stagione 2018 ha preferito non rinnovare il suo contratto. “Conarriva un pilota pieno di talento e veloce che anche in questa stagione sta dimostrando il suo ...