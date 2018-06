MotoGp – Jarvis e il passaggio di Lorenzo in Honda | “un posto in Yamaha? Non avremmo

MotoGp - Lin Jarvis - Yamaha - : 'Riprendere Lorenzo? Non ci avremmo pensato due volte' : Su Lorenzo ha detto: 'Jorge è uno dei pochi pluricampioni del mondo in attività nel campionato MotoGP. Ha vinto cinque titoli mondiali. Pertanto, ci sono stati sforzi per farlo rimanere nel ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati - la rottura è imminente! Jorge smentisce Jarvis : “al Montmelò ne saprete di più” : Jorge Lorenzo smentisce le voci di un suo possibile ritiro al termine della stagione 2018 di MotoGp: il maiorchino sembra già sapere quale sarà il suo futuro, ma vuole aspettare ancora qualche settimana prima di svelarlo E’ già grande festa al Mugello! In attesa di vedere i campioni in pista per le prime prove del Gp d’Italia, i tifosi delle due ruote sono già in festa per quello che si prospetta un appassionante weekend di gara. ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Lorenzo in un nostro team satellite? Può essere» : Ma credo proprio che lui abbia interesse nel rimanere in questo mondo. Se lui vuole fare una squadra tutta sua noi siamo contenti e abbiamo spazio per farlo '. CALENDARIO CLASSIFICA

MotoGp - Lin Jarvis shock sul futuro di Jorge Lorenzo : “può essere che decida di smettere” : Il Managing Director della Yamaha ha paventato la possibilità che Lorenzo si ritiri una volta scaduto il suo contratto con la Ducati L’avventura di Lorenzo alla Ducati è ormai conclusa, come sottolineato anche dallo stesso Domenicali qualche giorno fa. Le discussioni sul suo futuro sono già iniziate, ma è difficile ipotizzare cosa possa decidere di fare il maiorchino una volta salutato il team di Borgo Panigale. Sulla questione Sky Sport ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Stiamo lavorando sull'elettronica» : Lo ha ammesso anche il team manager Lin Jarvis in un'intervista a Sky Sport: ' Stiamo lavorando sull'elettronica. Abbiamo già fatto un paio di cambiamenti questo week-end, che hanno aiutato, ma è ...

MotoGp Argentina - Jarvis : «Rossi ha paura di Marquez» : Dobbiamo risolvere questa situazione non solo per noi, ma per lo sport. Non mi interessa di parlare della Honda. Marquez ha provato ad entrare per chiedere scusa, ma non era il momento per farlo '. ...

MotoGp Argentina - Jarvis : «Rossi ha paura di scendere in pista con Marquez» : Dobbiamo risolvere questa situazione non solo per noi, ma per lo sport. Non mi interessa di parlare della Honda. Marquez ha provato ad entrare per chiedere scusa, ma non era il momento per farlo '. ...