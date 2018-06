Moto2 | Barberá licenziato dal Team Pons

Moto2 - il Team Pons licenzia Barberá : ROMA - Hector Barberá è stato licenzia to dal Team Hp Pons , squadra con la quale correva in Moto2 insieme a Lorenzo Baldassarri. Il pilota spagnolo era stato arrestato a Valencia nella notte del 7 ...

Moto2 – Barbera - che guaio! Servizi sociali e ritiro della patente : lo spagnolo scaricato dal Pons Racing : Hector Barbera scaricato dal team Pons Racing dopo l’ultima bravata: che guaio per il pilota spagnolo Periodo problematico per Hector Barbera. L’ex pilota di MotoGp, che attualmente corre nel campionato di Moto2, è stato ‘pizzicato’ ieri mentre guidava in stato di ebbrezza ad alta velocità. Lo spagnolo era alla guida della sua Audi R6 di rientro da una festa con gli amici, quando è stato fermato dalla polizia di Valencia ...