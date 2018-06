Moto2 – Barbera | che guaio! Servizi sociali e ritiro della patente | lo spagnolo scaricato

sportfair

(Di sabato 9 giugno 2018) Hectordal team Pons Racing dopo l’ultima bravata: che guaio per il pilotaPeriodo problematico per Hector. L’ex pilota di MotoGp, che attualmente corre nel campionato di, è stato ‘pizzicato’ ieri mentre guidava in stato di ebbrezza ad alta velocità. Loera alla guidasua Audi R6 di rientro da una festa con gli amici, quando è stato fermato dalla polizia di Valencia che ha rilevato un un tasso alcolemico di 0,67. Non è la prima volta chesi trova in una situazione simile e adesso, per lui, sono in arrivo conseguenze serie: il giudice ha infatti condannato loa 22 giorni dicon immediatoper un anno. Inoltre il Pons Racing, squadra di, ha deciso di rescindere il contratto col pilota: “dopo gli ultimi eventi avvenuti a Valencia nella notte del ...