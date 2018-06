Mostra promossa dal Multimedia Art Museum di Mosca Manifesta

meteoweb.eu

: STORIA DI UN BURATTINO - ANTONIO MONTANARO - In mostra al Parco di Pinocchio fino al 14 luglio “Storia di un burat… - MicroPortale : STORIA DI UN BURATTINO - ANTONIO MONTANARO - In mostra al Parco di Pinocchio fino al 14 luglio “Storia di un burat… - RobertaK : RT @BccBGB: La IV rassegna dei #vini varesini è oggi a Villa Porro di #IndunoOlona dalle 17 alle 23. L’iniziativa, promossa da #Slow #Food,… - giornalemolise : Un centinaio di persone, in maggioranza molisane, ha preso parte alla terza iniziativa promossa dall’Associazione F… -

(Di sabato 9 giugno 2018) “Il Mar Mediterraneo è culla di antiche civiltà: da costa a costa, il suo cuore ha “pompato come sangue” persone, culture e religioni. Fenici e Cartaginesi confluirono verso Nord, i Romani e i Crociati si diressero a Sud, i Genovesi a Est, i Bizantini a Ovest, i Califfati islamici si mossero da Est, a Ovest, da Nord a Sud. La Sicilia si trova proprio al crocevia di queste traiettorie, e le diaspore di tutte le civiltà hanno lambito le coste di quest’isola. Proprio come continua ad accadere anche oggi. Il Mar Mediterraneo è ancora una volta epicentro di contraddizioni. La guerra vi ha spinto rifugiati e migranti, che, prima di salvarsi, hanno fluttuato e nuotato per affrontare l’Europa, compiendo una scelta difficile. Questa loro scelta ha già portato a scontri politici e ideologici, alla polarizzazione dell’opinione pubblica e all’aumento della xenofobia e della ...