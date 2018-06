Morto schiacciato in un cantiere

Davide non ce l'ha fatta : Morto a 22 anni l'operaio schiacciato dal muletto. L'azienda chiude per lutto : È morto, la scorsa notte, Davide Olivieri, l?operaio di 22 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nello stabilimento SLI di Vignole Borbera, che...

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - Morto schiacciato agricoltore (3) : (AdnKronos) - Che il settore sia il più funestato dalle morti bianche lo dimostrano i dati. In provincia di Treviso, su 11 incidenti mortali avvenuti l’anno scorso, ben 4 riguardano coltivatori diretti: 3 di loro sono morti per il ribaltamento del trattore agricolo. Ma non è tutto. L’anno scorso un

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - Morto schiacciato agricoltore : Treviso, 18 mag. (AdnKronos) - Ennesima tragedia sul lavoro nella Marca trevigiana: un agricoltore muore schiacciato dal suo trattore che si era ribaltato mentre lavorava in un vigneto a Col San Martino (Treviso). “Serve un’azione efficace di prevenzione ed educazione alla sicurezza”. Di fronte all’

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - Morto schiacciato agricoltore (2) : (AdnKronos) – Sabato 26 maggio a Padova si svolgerà una manifestazione regionale unitaria, e nel corso della prossima settimana sono previste assemblee sui posti di lavoro e iniziative territoriali. Nella giornata di oggi, i lavoratori del settore metalmeccanico hanno aderito in maniera massiccia allo sciopero regionale per la sicurezza sul lavoro proclamato dalle federazioni di categoria Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil: nelle grandi ...

Carrara - incidente alle Cave marmo Fantiscritti : Morto operaio/ Ultime notizie - schiacciato da pala meccanica : incidente mortale alle Cave del marmo di Carrara nel bacino di Fantiscritti: operaio cavatore morto schiacciato da una pala meccanica. Ennesimo incidente sul lavoro, no altri feriti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:22:00 GMT)

Schiacciato da auto durante carico - Morto : ... sindacalistadella Cisal provinciale che dopo il buonismo sentito inoccasione delle celebrazioni del primo maggio ora ci si ritrovia fare i conti con l'ennesima tragedia legata al mondo dellavoro. La ...

Teramo : Morto pensionato schiacciato da trattore : E’ deceduto il pensionato di Giulianova (Teramo), rimasto schiacciato sotto il trattore su cui stava lavorando ieri mattina, nelle campagne di Santa Maria a Vico, a Sant’Omero (Teramo). Il 77enne ha subito un trauma al bacino e una conseguente grave emorragia interna. L’uomo è morto alle prime ore di oggi nel reparto di rianimazione del Mazzini di Teramo. L'articolo Teramo: morto pensionato schiacciato da trattore sembra essere ...