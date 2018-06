: ?? È morto Gino Santercole, uno dei ragazzi del Clan di Celelentano - repubblica : ?? È morto Gino Santercole, uno dei ragazzi del Clan di Celelentano - TelevideoRai101 : Morto Santercole.Firmò successi Adriano - BSalvarani : RT @repubblica: ?? È morto Gino Santercole, uno dei ragazzi del Clan di Celelentano -

E'di infarto nella sua casa di Roma, Gino, chitarrista, cantante, figlio della sorella diCelentano e suo autore per molti anni.aveva 77 anni. Celeberrime le sue canzoni 'Una carezza in un pugno' e 'Svalutation'. Aveva iniziato la sua carriera con il gruppo I Ribelli che accompagnava Celentano e altri cantanti,nelle loro serate. Insieme ad altri artisti come Don Backy, Pilade e Gianco affiancò Celentano nella nascita del suo famoso Clan.(Di sabato 9 giugno 2018)