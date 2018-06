Morto Gino Santercole | nipote | autore | ma anche cognato | di Celentano Sua Una carezza

È Morto il musicista Gino Santercole - conosciuto per la sua collaborazione con Adriano Celentano : Il musicista e attore Gino Santercole è morto venerdì di infarto: aveva 77 anni. Il nome di Santercole è legato principalmente a quello di Adriano Celentano (di cui era nipote, pur avendo solo due anni di meno): fece parte della The post È morto il musicista Gino Santercole, conosciuto per la sua collaborazione con Adriano Celentano appeared first on Il Post.

Sparatoria nel Reggino - un Morto e due feriti | Le vittime ospiti di una tendopoli per migranti : Secondo la prefettura di Reggio Calabria, i tre stavano per compiere un furto. Una riunione d'urgenza è stata convocata dalle autorità: i tre dimoravano nell'area che ospita una tendopoli per migranti.

Tragico lutto per Caterina Balivo : è Morto il cugino Michele : La conduttrice di Detto Fatto , Caterina Balivo, è stata colpita da un terribile lutto. Come riportano i quotidiani locali di Napoli e provincia , ieri sera, suo cugino, Michele Balivo , è stato colto ...

Roma - giovane Morto ai Parioli - il cugino Francesco De Vito Piscicelli era l'imprenditore che 'rideva' del terremoto all'Aquila : Giuseppe De Vito Piscicelli, il giovane di 23 anni trovato morto ieri nella sua casa ai Parioli per overdose, discendeva da una famiglia nobiliare molto conosciuta a Roma nord. Uno dei suoi cugini, ...