Montagna | anziano disperso in Val Tovanella

(Di sabato 9 giugno 2018) Sono ancora senza esito le ricerche di Giocondo Ghirardo, 78 anni, di Vittorio Veneto (Treviso), la cui auto è stata rinvenuta parcheggiata all’imbocco della strada che porta in Val. L’uomo era partito ieri in mattinata dicendo che sarebbe andato a lumache, senza specificare la destinazione ai familiari. Ieri sera, dopo il mancato rientro, alle 23 è stato chiesto l’intervento del Soccorso alpino di Longarone quando i carabinieri hanno rinvenuto la sua auto. Nella notte soccorritori e vigili del fuoco hanno iniziato la perlustrazione dei sentieri, con l’ausilio a partire dalle 6 di oggi del Soccorso alpino di Pieve di Cadore, Centro Cadore, Belluno, del Sagf di Auronzo e delle unità cinofile, compresa quella molecolare del Cnsas. Posto il Centro mobile di coordinamento a Davestra, le squadre hanno preso in rassegna le diverse aree assegnate. Il Gruppo ...