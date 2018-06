Mondiali Russia 2018 – Il sondaggio che spaventa i tifosi | a rassegna iridata farà

Mondiali 2018 Russia - nel ritiro della Spagna a Krasnodar : centro da 450 mln ispirato a Bilbao. FOTO : 450 i milioni totali investiti per la Krasnodar Academy, nell'omonima città dove Galitskiy - per Forbes numero 550 tra i più ricchi al mondo e con oltre 12mila negozi di cosmesi sparsi per la nazione ...

Clamoroso Mondiali Russia 2018 - bufera sul ct dell’Argentina Sampaoli : “abusi sessuali” : bufera a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in Russia del 2018, nei guai il Ct dell’Argentina Sampaoli. Secondo un giornalista locale, Gabriel Anello, il commissario tecnico dell’Argentina avrebbe tentato di abusare di una cuoca all’interno della struttura della Federcalcio, a Buenos Aires. La vittima avrebbe ricevuto pressioni per non denunciare il fatto, l’Afa starebbe pensando di esonerare ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Germania ai raggi X. I ‘Panzer’ tedeschi vogliono confermare il titolo iridato : Nelle nostre analisi, che stiamo dedicando alle compagini presenti ai Mondiali 2018 di Calcio in Russia, è venuto il momento di parlare della Germania. Una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni: campione del mondo in carica, desiderosa di confermare il titolo iridato di quattro anni fa. Una squadra che anche in quest’edizione parte coi favori del pronostico, essendo rappresentata da un roster di calciatori, mix perfetto di ...

Mondiali Russia 2018 - Milinkovic : “amo la pressione” : La pressione a volte fa dare il meglio di sè e quella che un Mondiale mette addosso ad un 23enne già considerato un fuoriclasse è se possibile ancora più esaltante. Così il serbo Sergei Milinkovic-Savic, tra i più attesi protagonisti del torneo in Russia e ‘uomo del giorno’ sul sito ufficiale della Fifa. “Sento pressione? Mi piace la pressione, mi fa dare tutto. In quei momenti mi sento il migliore e do’ il massimo sul ...

Mondiali : rischi informatici legati all’evento che si svolgerà in Russia : Offerte di biglietti a basso costo con la sorpresa ‘spam’ e ‘phishing’, wi-fi pubblico insicuro nelle città in cui si svolgeranno le partite, rischio di attacchi ‘politici’ ai siti ufficiali delle squadre di calcio. A pochi giorni dal fischio d’inizio dei Mondiali di calcio, il prossimo 14 giugno, si profilano una serie di rischi informatici legati all’evento che si svolgerà in ...

Mondiali 2018 Russia - Brozovic sempre più Epic : tatuaggio con l'esultanza sulla mano : Nei social ormai è sempre più una star, i suoi post su Instagram sono diventati un classico per i tifosi nerazzurri e non solo: Marcelo Brozovic è sempre più… Epic. Il riferimento? Alla sua ormai nota ...

Mondiali Russia 2018 - Putin dà il benvenuto a tutti : “vi sentirete a casa - abbiamo aperto il cuore al mondo” : Il presidente Putin ha accolto con un video di benvenuto tutti coloro che si recheranno in Russia per i Mondiali 2018 Vladimir Putin dà il benvenuto a calciatori e tifosi in arrivo in Russia per i Mondiali, al via il 14 giugno. “abbiamo fatto il nostro meglio per far sì che i nostri ospiti, i giocatori, gli addetti ai lavori e naturalmente i tifosi, si sentano a casa: abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo. Benvenuti in ...

Mondiali Russia 2018 – Quante Wags all’orizzonte : ecco Jennifer la moglie di Olivier Giroud [GALLERY] : Oliver Giroud, attaccante della Francia, è pronto a competere con la sua Nazionale ai Mondiali di Russia 2018: con lui anche la bellissima moglie Jennifer Olivier Giroud è pronto ad approdare in Russia per i Mondiali 2018. Con la Nazionale francese, l’attaccante ha buone possibilità di arrivare alle fasi finali della competizione iridata, facendo leva anche sul tifo della sua prima tifosa. La moglie di Oliver, Jennifer Giroud, sarà al suo ...

Mondiali Russia 2018 - guai per la Colombia : Fabra dà forfait : Mondiali Russia 2018, Colombia costretta a fare a meno del suo terzino titolare, Frank Fabra lascia il ritiro della Nazionale Mondiali Russia 2018, la Colombia è costretta ad effettuare un ‘cambio’ nella rosa dei convocati. Sì perchè, notizia delle ultime ore, Frank Fabra sarà costretto a lasciare il ritiro e dare forfait alla kermesse russa a causa di un infortunio al crociato del ginocchio sinistro. Una brutta tegola per la ...

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina ha scelto il sostituto di Lanzini : niente da fare per Perotti : Jorge Sampaoli, ct dell’Argentina, ha deciso il calciatore da convocare in luogo dell’infortunato Lanzini, costretto a dare forfait per i Mondiali russi Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha convocato il centrocampista del River Plate, Enzo Pérez per i Mondiali di Russia 2018, al posto dell’infortunato Manuel Lanzini. Lo ha comunicato la Federcalcio argentina. Il giocatore del West Ham ha riportato la rottura del ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa avverte gli hooligans : “mano dura con trasgredisce le regole” : Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato del possibile ‘problema’ legato ai tifosi troppo focosi che arriveranno in Russia per i Mondiali Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha annunciato mano dura per tutti quei tifosi che partecipano a possibili disordini o atti di violenza durante la Coppa del Mondo che parte la prossima settimana in Russia. “Gli arbitri hanno anche per la prima volta l’opportunità ...