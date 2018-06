Mondiali | rischi informatici legati all’evento che si svolgerà in Russia

Mondiali Russia 2018 : il girone D. Raggruppamento di ferro - l’Argentina rischia con Croazia - Islanda e Nigeria : Se diversi Raggruppamento di Russia 2018 appaiono indirizzati o, quantomeno, scontati, ce n’è uno su tutti, il gruppo D, che parte con molta incertezza e si annuncia come il classico “girone di ferro”. Le nazionali partecipanti, effettivamente, sono di tutto rispetto: Argentina, Croazia, Islanda e Nigeria. Un parterre de roi che regalerà otto match davvero interessanti e per nulla scontati. Davanti a tutti, ovviamente, non si ...

Nuoto - verso gli Europei 2018 : Gabriele Detti in dubbio. Rischiare o guarire e concentrarsi sui Mondiali 2019? : “Gabriele Detti, come stai?” E’ questa la domanda che gli appassionati di Nuoto si stanno ponendo da alcuni mesi a questa parte, circa le condizioni fisiche del campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria). Non è certo un mistero: i problemi alla spalla stanno influenzando in negativo, già da un po’, l’attività in piscina del toscano, impossibilitato a spingere più di tanto nella preparazione. Dei ...

Clamoroso Salah - lite con l’Egitto e Mondiali a rischio : ecco il motivo : Si avvicinano sempre di più i Mondiali in Russia del 2018, non parteciperà l’Italia dopo la debacle contro la Svezia, il sorteggio ha sfornato un pazzesco “Triangolare di Gibilterra” e un “Derby del Mar Rosso” ad alta tensione. Incredibile episodio che riguarda l’Egitto, potrebbe non prendere parte alla competizione l’attaccante del momento, Mohamed Salah. Il calciatore del Liverpool è ai ferri corti con la Federcalcio egiziana ...

Bayern Monaco - per Boateng 4-6 settimane di stop : Mondiali a rischio : Real Madrid in vantaggio dopo i primi 90 minuti della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, 1-2 in Germania con i gol di Marcelo e Asensio che avvicinano i blancos all'ennesima ...

Per Boateng lungo stop - rischia Mondiali : ANSA, - ROMA, 26 APR - Jerome Boateng chiude anticipatamente la stagione in Champions League, nell'attesa del verdetto della semifinale fra Real Madrid e Bayern Monaco. Il difensore tedesco, dopo l'...

Mondiali Russia 2018 - è allarme per scontri tra ultras : rischio alleanze clamorose e agguati nei boschi [DETTAGLI] : Si avvicinano sempre di più i Mondiali in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo ma a preoccupare sono eventuali scontri, rischio alleanze clamorose e agguati nei boschi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ gli ultras russi hanno intenzione di terrorizzare i nemici grazie ad alleanze siglate negli ultimi mesi. Nonostante le misure di sicurezza il più preoccupato è Vladimir Putin, la lente è ...

Mondiali a rischio per Boateng : Brutte notizie per la Germania campione del mondo in vista dei Mondiali di Russia. A quanto riporta 'Bild Sport' l'infortunio subito dal giocatore del Bayern Monaco Jerome Boateng, nella gara di andata della semifinale Champions contro il Real Madrid, potrebbe costringere il difensore a restare lontano ...

Infortunio Biglia/ Milan - frattura di due vertebre lombari : a rischio finale Coppa Italia e Mondiali : Infortunio Biglia, Milan annuncia: frattura di due vertebre lombari. Le ultime notizie: a rischio finale Coppa Italia e Mondiali. Stagione finita per il regista argentino?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:16:00 GMT)