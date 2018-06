Mondiali | per maglia nazionale svizzeri lavorano 3 ore | spagnoli 11

Mondiali - Salah : “spero di farcela per l’Uruguay” : “Spero di farcela a scendere in campo con l’Egitto nella partita contro l’Uruguay” di venerdì 15 giugno. L’attaccante egiziano Momo Salah si sta riprendendo dopo l’infortunio per lo scontro con Ramos nella finale di Champions, ma verso il rivale che lo ha messo fuori combattimento non ha parole tenere. In un’intervista a Marca l’ex attaccante della Roma dice: “L’infortunio di Kiev è ...

Nazionale - per fortuna ci sono le donne : le azzurre volano ai Mondiali e “sbeffeggiano” gli uomini : La Nazionale femminile approda ai Mondiali in Francia dopo una splendida cavalcata, una rivincita anche nei confronti del mondo del calcio maschile Il Mondiale che sta per partire in Russia, non vedrà la nostra ‘disastrata’ Italia ai nastri di partenza. La Nazionale maschile è riuscita nell’impresa ardua di no qualificarsi a Russia 2018, per fortuna però, a tener alta la bandiera tricolore in ambito calcistico, ci hanno pensato ...

Russia 2018 - principe saudita ad apertura dei Mondiali : Il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman è atteso a Mosca per assistere alla cerimonia di apertura dei mondiali il 14 giugno e alla partita inaugurale Russia-Arabia saudita. Lo riferisce il Cremlino, che non esclude un incontro tra il presidente Vladimir Putin e il principe saudita. L'articolo Russia 2018, principe saudita ad apertura dei mondiali sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mondiali 2018 Russia - il benvenuto di Putin : 'Abbiamo aperto il nostro cuore al mondo' : Benvenuti alla Coppa del Mondo FIFA". E ancora: "Un saluto a tutti coloro che sono già arrivati in Russia e a coloro che hanno intenzione di prendere parte a questo importante evento internazionale. ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Croazia ai raggi X. Talento e forza fisica per fare faville - Modric e Mandzukic le stelle : Classe da vendere e una buona dose di cattiveria agonistica. Non manca nulla alla Croazia per compiere il definitivo salto di qualità, ma nei momenti chiave arriva il classico intoppo che fa saltare tutti i piani. La compagine allenata dal ct Zlatko Dalic dispone di tutte le carte in regola per sfondare ai Mondiali 2018 in Russia e rappresenta la classica variabile impazzita, l’avversario che nessuno gradirebbe incontrare. La Croazia, ...

Mondiali 2018 Russia - Salah : 'Spero di farcela. Ramos? Prima mi ha fatto piangere - ora mi fa ridere' : Con il Liverpool, per i suoi gol e per il suo exploit inatteso, è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione. Mohamed Salah si è preso il palcoscenico europeo, anche se tanti rimpianti restano ...

Mondiali Russia 2018 - allarme per gli estremisti ucraini : estremisti di destra ucraini potrebbero organizzare delle provocazioni durante i Mondiali. Lo comunica FARE, l’organizzazione internazionale contro il razzismo nel calcio, secondo quanto riportato da Izvestya. Oltre a provocare scontri con i tifosi di altre nazioni, gli ucraini potrebbero tentare di portare negli stadi bandiere naziste e altri simboli vietati al fine di screditare l’evento. “In quel caso la Fifa si vedrebbe ...

Perù ai Mondiali 2018 : rosa - giocatori da seguire - storia e prospettive : storia nella Coppa del Mondo Il Perù ha giocato nella primissima Coppa del Mondo nel 1930 in Uruguay e poi ha aspettato per 40 anni per disputare un secondo Mondiale in Messico. Qualificato nel 1970, ...

Mondiali - principe saudita a apertura : ANSA, - MOSCA, 8 GIU - Il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman è atteso a Mosca per assistere alla cerimonia di apertura dei Mondiali il 14 giugno e alla partita inaugurale Russia-Arabia ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Argentina ai raggi X. Lionel Messi guida un attacco atomico per provare ad alzare la coppa al cielo : Talento in abbondanza nel reparto offensivo e una vittoria sfumata in extremis da riscattare. L’Argentina si presenta ai Mondiali 2018 in Russia con la consapevolezza di disporre di un attacco atomico, con la presenza della stella dell’ultimo decennio e di una serie di bomber di razza. Ma la difesa non appare altrettanto solida e il ct Jorge Sampaoli avrà il compito di trovare gli equilibri che a lungo sono mancati durante il girone ...

Argentina : Lanzini ko - Perotti in corsa per un posto ai Mondiali : Altra tegola per il ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli. Dopo il portiere Romero, un altro elemento della rosa a sua disposizione dovrà rinunciare al Mondiale: si tratta del trequartista Manuel Lanzini, che gioca nel West Ham. Il giocatore ha rimediato – come scrive sul proprio account Twitter la Federcalcio Argentina – la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, durante l’allenamento odierno. Non ...

Alfred Gomis - unico italiano ai Mondiali : «Porto con me il tricolore - ma ho scelto il Senegal per mio padre» : L'importante è divertirci, se non fosse così ci snatureremmo, ma sono convinto che la nostra nazionale sia forte: abbiamo Koulibaly che è uno dei difensori più forti al mondo, ma anche giocatori come ...