Mondiali | nazionale femminile qualificata Bertolini | “niente rivalsa sui maschi”

La nazionale argentina ha convocato Enzo Pérez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di calcio : La nazionale di calcio argentina ha convocato il calciatore Enzo Pérez ai Mondiali di calcio in Russia, in sostituzione di Manuel Lanzini che nei giorni scorsi aveva rimediato la rottura del legamento crociato. Pérez ha 32 anni e come anche The post La nazionale argentina ha convocato Enzo Pérez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

La Nazionale femminile ai Mondiali - Salvini punge : “qualche maschietto dovrebbe solo imparare” : Il ministro dell’Interno ha commentato la qualificazione della Nazionale femminile di calcio ai prossimi Mondiali, pungendo quella maschile che è fuori da Russia 2018 “Grandi ragazze, qualche maschietto che guadagna troppo e segna poco dovrebbe solo imparare…”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini celebrando la qualificazione ai mondiale della Nazionale femminile di calcio. ...

Mondiali : 3 ore di lavoro per una maglia della Nazionale : Per comprare la replica ufficiale di una maglia della loro Nazionale di calcio gli svizzeri devono lavorare 3,3 ore, i tedeschi 6,1, i francesi 7,4...

Mondiali : per maglia nazionale svizzeri lavorano 3 ore - spagnoli 11 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nazionale - per fortuna ci sono le donne : le azzurre volano ai Mondiali e “sbeffeggiano” gli uomini : La Nazionale femminile approda ai Mondiali in Francia dopo una splendida cavalcata, una rivincita anche nei confronti del mondo del calcio maschile Il Mondiale che sta per partire in Russia, non vedrà la nostra ‘disastrata’ Italia ai nastri di partenza. La Nazionale maschile è riuscita nell’impresa ardua di no qualificarsi a Russia 2018, per fortuna però, a tener alta la bandiera tricolore in ambito calcistico, ci hanno pensato ...

Nazionale - ce n’è una che va ai Mondiali : l’Italdonne si qualifica a Francia 2019. Non accadeva da 20 anni : Girelli, Salvai, Bonansea e via, tutte in Francia. C’è un’Italia che va ai Mondiali di calcio, quella femminile allenata da Milena Bertolini. Uno schiaffo ai tanto osannati colleghi ‘azzurri’ che invece guarderanno Russia 2018 dal divano. Non succedeva da vent’anni, ovvero dall’edizione disputata negli Stati Uniti nel 1999, che la Nazionale femminile raggiungesse questo traguardo. Il passo decisivo per le ...

C'è una nazionale di calcio italiana che va ai Mondiali : Dopo 20 anni, la nazionale di calcio femminile riesce a conquistare i Mondiali. Le azzurre hanno battuto 3-0 il Portogallo allo stadio 'Franchi' di Firenze, aggiudicandosi la fase finale del torneo di Francia 2019. Punteggio pieno - sette vittorie in sette partite - per le ragazze allenate da Milena Bertolini, che ora sono qualificate in maniera matematica. Sarà dunque ininfluente il risultato della sfida del prossimo ...

La Nazionale di calcio femminile si è qualificata ai Mondiali : Con la vittoria contro il Portogallo ha ottenuto una qualificazione che mancava da vent'anni The post La Nazionale di calcio femminile si è qualificata ai Mondiali appeared first on Il Post.

Nazionale donne - domani al Franchi la gara che può portare le azzurre ai Mondiali : Sale la febbre per Italia-Portogallo, sfida decisiva per le azzurre per conquistare la qualificazione ai Mondiali in programma nel 2019 in Francia. Sono già oltre 6000 gli spettatori annunciati domani sera al Franchi di Firenze che ospiterà la gara (20,45, diretta tv su Raisport). Le previsioni però ne prevedono di più considerando che i biglietti (al costo di 3 euro per il settore Maratona) saranno acquistabili fino all’orario di inizio ...

Mondiali 2018 Russia - la nazionale degli esclusi da 450 milioni potrebbe vincere la Coppa? : Mancano sempre meno giorni al Mondiale, atmosfera ancora più elettrica, squadre impegnate nelle ultime amichevoli e 736 giocatori ufficialmente convocati in Russia. Da casa? Chiunque non vede l'ora di ...

Mondiali Russia 2018 – Quanti esclusi eccellenti! La top 11 degli ‘scontenti’ è più forte di qualsiasi nazionale! [GALLERY] : Quanti campioni saranno costretti a guardare i Mondiali di Russia 2018 da casa? Ecco la top 11 degli esclusi eccellenti dalla kermesse mondiale Manca ormai poco più di una settimana e lo spettacolo dei Mondiali di Russia 2018 potrà finalmente avere inizio. Le migliori nazionali del mondo si daranno battaglia per alzare al cielo la magica Coppa del Mondo ed entrare nella storia del calcio grazie ai propri campioni. Tante le squadre con una ...

Mondiali : Mutko - auguri a nazionale russa : Così il vicepremier russo e ex ministro dello Sport Vitaly Mutko hacommentato la lista definitiva dei convocati per il Mondiale. Loriporta la Tass. 'Questi sono i nostri migliori giocatori almomento. ...

Premier polacco regala a Papa maglia della nazionale per Mondiali : Città del Vaticano, 4 giu. , askanews, Mateusz Morawiecki, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia, ha regalato al Papa una maglia della nazionale polacca di calcio, in vista ...

Mondiali : Merkel fa visita a nazionale tedesca : visita lampo della Cancelliera tedesca, Angela Merkel, in Alto Adige per incontrare la nazionale tedesca, in ritiro prima dei Mondiali al Castel Weinegg a Cornaiano di Appiano, vicino Bolzano. Ad accoglierla c’erano lo juventino Sami Khedira, il team manager Oliver Bierhoff e il presidente della Federazione tedesca Reinhard Grindel. La Merkel, appassionata di calcio e grande tifosa del ‘National Mannschaft’, è atterrata poco ...