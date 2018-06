Mondiali Russia 2018 - Milinkovic : “amo la pressione” : La pressione a volte fa dare il meglio di sè e quella che un Mondiale mette addosso ad un 23enne già considerato un fuoriclasse è se possibile ancora più esaltante. Così il serbo Sergei Milinkovic -Savic, tra i più attesi protagonisti del torneo in Russia e ‘uomo del giorno’ sul sito ufficiale della Fifa. “Sento pressione? Mi piace la pressione, mi fa dare tutto. In quei momenti mi sento il migliore e do’ il massimo sul ...

Mondiali : Milinkovic - amo la pressione : Campione del mondo under 20 nel 2015 con la Serbia battendo il Brasile in finale, questa volta affronterà nel girone la vera nazionale verdeoro, oltre a Costarica e Svizzera. Arrivare ancora a ...

Milinkovic Savic : “futuro? Deciderò dopo i Mondiali ” : “ dopo il Mondiale Deciderò dove continuare la mia carriera”. Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic si sprime così sul suo futuro professionale. Il 23enne serbo è sulla lista della spesa di quasi tutti i top club europei. “Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me – aggiunge Milinkovic Savic – in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole che disputerà con la sua Nazionale contro la Bolivia ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Serbia ai raggi X. Kolarov e Milinkovic-Savic gli osservati speciali - si punta agli ottavi di finale : Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2018 di Calcio, in Russia, sta per concludersi. Il 14 giugno, alle ore 17.00 (italiane), la selezione di casa e l’Arabia Saudita daranno il via alla kermesse iridata, che purtroppo non vedrà ai nastri di partenza l’Italia. Tra le squadre che suscitano la curiosità di tutti c’è la Serbia di Mladen Krstajic. Giunta alla quarta partecipazione al campionato del mondo, la ...