Mondiali | 10mila i tifosi britannici

Mondiali Russia 2018 - 10mila i tifosi britannici : Saranno circa 10mila i tifosi britannici che si recheranno in Russia per assistere alle partite dei Mondiali. La stima è stata fatta dall’ambasciatore britannico a Mosca Laurie Bristow a Interfax. “Stiamo lavorando sulla base del fatto che saranno circa 10mila i tifosi che arriveranno per la fase a gironi. Quindi un grande numero”, ha detto Bristow. L’ambasciatore ha notato che è abbastanza difficile dire esattamente ...