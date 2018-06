huffingtonpost

: 'Molti miei colleghi cantautori romani scrivono testi pieni di poesia, ma nella villa al mare ereditata dal papà' - HuffPostItalia : 'Molti miei colleghi cantautori romani scrivono testi pieni di poesia, ma nella villa al mare ereditata dal papà' - bottomhot1717 : RT @Saulmendieta152: Ciao, se ti piacciono i miei video #pornogay puoi aiutarmi retweeting; se ci sono diversi retweet ti darò una sorpresa… - CarlottaFerlito : @ludozan Ma non è assolutamente vero! Anche chi mi segue sempre spesso a causa di questi algoritmi si perde i miei… -

(Di sabato 9 giugno 2018) "Tutto il tempo che ho perso, gli errori che ho fatto, le zappate sui piedi che mi sono preso e dato da solo mi hanno reso quello che sono oggi. Ma è vero anche che, in mezzo, ci sono stati anni in cui ero sempre incazzato". Fabrizio Moro si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair:"Nessuno mi dava retta. Quando non riesci a esprimerti diventi un frustrato e i frustrati rovinano il mondo. Diciamo, però, anche un'altra cosa: parecchichesolodicompongonovilla al mare ereditata dal papà, coi tappeti persiani e i camerieri coi guanti bianchi. Col sistema è normale che non ce l'abbiano, loro".Un'infanzia non semplice, ma comunque felice:"Sono cresciuto a San Basilio,periferia romana da genitori emigrati. Mio nonno era un contadino, mio padre faceva il carrozziere. Era un quartiere ...