Mohamed Salah risponde a Sergio Ramos Forse non era un normale fallo Mondiali?

Mohamed Salah risponde a Sergio Ramos/ “Mi ha fatto piangere ed ora ridere - decide lui se gioco i Mondiali?" : Mohamed Salah risponde a Sergio Ramos: “Mi ha fatto piangere ed ora ridere, decide lui se gioco i Mondiali?". L'intervista del nazionale egiziano ai microfoni di Marca(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:20:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - sabato la partenza dell’Egitto : ci sarà anche Mohamed Salah : Mohamed Salah si ricongiungerà con l’Egitto sabato, per poi partire alla volta della Russia per i Mondiali del 2018 La stella del Liverpool, Mohamed Salah, si unirà sabato alla nazionale d calcio egiziana per preparare la Coppa del Mondo di Russia 2018, come ha detto un portavoce della federazione. L’attaccante del Liverpool, che si sta riprendendo in Europa per l’infortunio alla spalla che ha subito nella finale di Champions ...

Mohamed Salah - il suo avvocato chiede un miliardo di euro di danni a Sergio Ramos : Un risarcimento per aver infortunato deliberatamente Mohamed Salah e per aver inflitto 'danni fisici e psicologici' non solo al giocatore ma anche 'al popolo egiziano' da un miliardo di euro . E' ...

Mohamed Salah cuore d'oro : dona mezzo milione al suo paese natale - ecco perché : Il Pallone d'oro, per le straordinarie prestazioni in questa stagione, finora è un sogno più che possibile per Mohamed Salah . Per quanto fatto fuori dal campo, invece, l'attaccante egiziano del ...

Mohamed Salah è un fenomeno : Ieri sera l'attaccante egiziano del Liverpool ha fatto passare una bruttissima serata alla Roma, e secondo molti si meriterebbe il Pallone d'Oro The post Mohamed Salah è un fenomeno appeared first on Il Post.

Mohamed Salah - Liverpool/ Castigatore della sua ex Roma - numeri da Pallone d'Oro : Mohamed Salah, Liverpool in estasi per le prestazioni dell'egiziano: doppietta con la Roma in semifinale di Champions League, numeri da Pallone d'Oro.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Fifa 18 POTM : Mohamed Salah è il giocatore del mese di marzo della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di marzo, come miglior giocatore del campionato inglese, è l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah che ha battuto la concorrenza di David Silva, Romelu Lukaku, Heung Min Son, Chris Wood e Cenk Tosun Offerta! Far Cry […] L'articolo Fifa 18 POTM: Mohamed Salah è il giocatore del mese di marzo della Premier League! proviene da I ...

Davvero Mohamed Salah ha preso “oltre un milione di voti” alle presidenziali in Egitto? : È una notizia che circola da giorni e che è stata ripresa anche dal Corriere della Sera, ma ci sono buone ragioni per pensare che sia una bufala The post Davvero Mohamed Salah ha preso “oltre un milione di voti” alle presidenziali in Egitto? appeared first on Il Post.

Elezioni in Egitto : Al Sisi stravince - ma il secondo è Mohamed Salah : Una vittoria schiacciante per Abd Al-Fattah Al Sisi, il premier egiziano riconfermato alle urne, ma a fare notizia sono soprattutto il forte astensionismo e il secondo posto di... Mohamed Salah, che...