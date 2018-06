MMA | Pronostico UFC 225 | 9-06-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 9 giugno 2018) Mixed Matial Arts, UFC 225, Chicago, Illinois (Stati Uniti), sabato 9 giugno. Whittaker-Romero e Holm-Anderson sono i main event. La Ultimate Fighting Championship, dopo l’evento brasiliano torna negli Stati Uniti con grandi combattimenti che come sempre promettono scintille! Vi proponiamo i principali, quelli che mettono di fronte alcuni grandi fighters e senza dimenticare il main event Robert Whittaker–Romero, che si sfidano per la seconda volta. Anche la sfida al femminile non scherza: Holly Holm sfida l’astro nascente della UFC Megan Anderson. Chi avrà La meglio? Scopriamolo nei principali eventi della notte in Illinois: ROBERT WHITTAKER (20-4-0) V YOEL ROMERO (13-2-0) La divisione dei pesi medi è una delle più competitive della Ultimate Fighting Championship e vede mettere in gioco il titolo tra il campione Robert Whittaker, assente ...