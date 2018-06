Mirabelli | ' Il Milan non cede i suoi pezzi pregiati Sul verdetto Uefa'

Milan - Mirabelli tranquillizza i tifosi rossoneri… o almeno ci prova! : Milan alle prese con diverse situazioni calde, su tutte quella relativa alle sanzioni Uefa che arriveranno nei prossimi giorni e condizioneranno il mercato I tifosi del Milan stanno attraversando un momento non certo positivo della loro “fede” rossonera. Abituati a ben altro, i supporters del Milan devono accontentarsi di festeggiare l’approdo in Europa League, ma cosa ben più grave, devono fare i conti con una situazione ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : 'Abbiamo richieste ma non cediamo i migliori. Attesa Uefa? Un'avventura' : "Il Milan non cederà i suoi migliori giocatori". Parola di Massimiliano Mirabelli: il direttore sportivo del Milan ha assistito all'amichevole tra Svizzera e Giappone a Lugano, dove ha parlato del ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato in questi giorni : incontro segreto con Morata : Il direttore sportivo del Milan ha incontrato negli scorsi giorni Alvaro Morata, chiedendogli la disponibilità a sposare il progetto rossonero In attesa della sentenza dell’Uefa che potrebbe escludere il Milan dalla prossima edizione di Europa League, Massimiliano Mirabelli non sta con le mani in mano e getta le basi per i prossimi colpi rossoneri. LaPresse/EFE Negli scorsi giorni, il direttore sportivo calabrese ha incontrato in gran ...

Calciomercato Milan - Mirabelli all'Allianz Stadium per Depay : Italia-Olanda non è stata solo un'amichevole, ma anche l'occasione per alcune squadre italiane di visionare obiettivi per il Calciomercato. La Juventus con il giovane de Ligt, il Milan con Memphis ...

Milan - clamoroso : obiettivo Marotta in caso d’addio a Fassone-Mirabelli : Milan- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Repubblica”, il Milan starebbe valutando attentamente il futuro. I rossoneri attendono ancora il verdetto sulla sentenza Uefa. L’Europa League resta fortemente a rischio. Ecco perchè Fassone e Mirabelli potrebbero decidere di fare un passo indietro qualora Li non garantisse solidità al progetto. ASSALTO A Marotta In caso […] L'articolo Milan, clamoroso: ...

Calciomercato Cagliari - chiesto Locatelli al Milan : incontro tra i ds Carli e Mirabelli : Una nuova stagione da programmare nel migliore dei modi dopo la salvezza sofferta ottenuta nell'ultimo campionato, il Cagliari è già al lavoro per puntellare la rosa in vista della prossima annata. ...

Milan : Mirabelli a Egitto-Colombia per Falcao - che gradisce. Silva nell'affare? : ... 'Ho letto e sentito dell'interesse del Milan, è un onore che un club così mi segua, io seguo il calcio italiano e so che i rossoneri sono la seconda società al mondo per Champions vinte. Mi ...

Milan : Mirabelli segue Werner - ma il Lipsia non lo cede per meno di 70 milioni Video : In attesa del verdetto in arrivo da Nyon, sede dell’Uefa, relativo alla partecipazione alla prossima edizione delll'Europa League, il Milan sta seguendo numerose piste per riuscire a risolvere il primo problema in cima alla lista. Stiamo ovviamente parlando di organizo e non è un segreto per nessuno: la squadra nel corso della stagione appena conclusa ha denunciato un'allarmante difficolta' in fase di finalizzazione. Uno dei primi obiettivi del ...

Ultime Milan - ecco come Mirabelli potrebbe 'beffare' l'Uefa Video : Le notizie arrivate da Nyon non sono sicuramente positive per la squadra di Yonghong Li, infatti l’Uefa ha negato al Milan la possibilita' del Settlemente Agreement mandando i rossoneri a processo. Notizie più chiare ci saranno verso meta' giugno data nella quale è atteso il verdetto; nel frattempo l’amministratore delegato rossonero, Marco Fassone, si è detto molto stupito e amareggiato per questa bocciatura da parte dell’Uefa annunciando la ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : “arriva un grande attaccante” : Calciomercato Milan – Il Milan ha chiuso la stagione con la qualificazione in Europa League, adesso è già il momento di pensare alla prossima stagione ed al mercato. Interessanti indicazioni da parte di Mirabelli a Milan TV: “Per Donnarumma non abbiamo ricevuto offerte e lui non ci ha detto di voler andare via. Per noi è un patrimonio importante, vogliamo tenerlo a lungo. Cerchiamo un centrocampista, un attaccante esterno e un grande ...

Mirabelli - Milan cerca un grande bomber : MilanO, 21 MAG - "Pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti. Rientra Bacca dal prestito e Cutrone resta". Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, a Milan Tv, regala ...

Milan - Mirabelli segue Immobile : 'Cerchiamo un grande centravanti' : 'Pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti. Rientra Bacca dal prestito e Cutrone resta sicuramente'. Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, in un'intervista a Milan Tv, ...

