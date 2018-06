Ministro Fontana | esca dalle caverne Nichi Vendola con il compagno e il

Verona : poliziotti aggrediti - sindaco e Ministro Fontana in visita agli agenti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La visita di oggi è un segnale di solidarietà e di vicinanza alle nostre Forze dell’ordine – ha spiegato il ministro Fontana –. Per prima cosa ci siamo voluti sincerare delle condizioni di salute degli agenti. E’ nostra intenzione mettere in campo tutti gli strumenti di

Verona : poliziotti aggrediti - sindaco e Ministro Fontana in visita agli agenti : Verona, 8 giu. (AdnKronos) - Oggi pomeriggio il sindaco di Verona Federico Sboarina e il vicesindaco e ministro Lorenzo Fontana sono andati in Questura a portare la loro solidarietà al Corpo di Polizia e agli agenti feriti nel corso dell’aggressione di ieri in via Galilei a Porto San Pancrazio. Un c

Le affermazioni del neoMinistro della famiglia Fontana accendono la polemica : L’11 Maggio è ufficialmente il giorno arcobaleno, giorno in cui dopo lunghe lotte, resistenze e cortei per un diritto che è sempre stato negato e, a volte, anche ignorato, è stata approvata la legge Cirinna' che prende il nome dalla senatrice Monica Cirinna'. La normativa regolamenta le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso ed ha fatto la felicita' di ben 8.000 famiglie italiane [VIDEO] che hanno avuto finalmente riconosciuta la ...

Lorenzo Fontana - il Ministro della Famiglia su Twitter blocca la Cirinnà : Nelle prime ore di governo Conte il leghista Lorenzo Fontana è stato uno dei ministri più discussi, con le sue dichiarazioni sulle “famiglie gay” poi respinte anche da Salvini. Tanto criticato che la senatrice del Pd Monica Cirinnà, prima firmataria della legge per le unioni civili, nella giornata del voto di fiducia a Palazzo Madama si era presentata a Fontana con indosso una maglietta dell’associazione dei genitori Lgbtqi. ...

'Caro Ministro Fontana - oggi noi gay non siamo più invisibili' : Cinque anni fa Davide Tancredi, giovane veronese all'epoca diciasettenne, ci scrisse una lettera con queste parole: 'Io sono gay, ho 17 anni e questa lettera è la mia ultima alternativa al suicidio in ...

Le affermazioni del neoMinistro della famiglia Fontana accendono la polemica : L’11 Maggio è ufficialmente il giorno arcobaleno, giorno in cui dopo lunghe lotte, resistenze e cortei per un diritto che è sempre stato negato e, a volte, anche ignorato, è stata approvata la legge Cirinnà che prende il nome dalla senatrice Monica Cirinnà. La normativa regolamenta le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso ed ha fatto la felicità di ben 8.000 famiglie italiane che hanno avuto finalmente riconosciuta la loro esistenza ...

Il Ministro della Famiglia Fontana blocca su Twitter la senatrice Cirinnà : Nel giorno della fiducia al governo Conte al Senato, la senatrice Monica Cirinnà aveva dato il benvenuto al neo ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana con la maglietta rosa delle "Famiglie Arcobaleno". Nonostante il sorriso del leghista, pare che il ministro non abbia mandato giù quel gesto tanto da spingerlo a bloccare su Twitter la senatrice, mamma della legge sulle unioni civili. È la politica ai tempi di Twitter. Ad ...

"Guardaci Ministro Fontana - ecco cosa significa essere una famiglia" : Per il Ministro Lorenzo Fontana, semplicemente non esistono. Ma basta trascorrere un pomeriggio con loro per capire che Tommaso, Franco, Andrea e Lia sono "famiglia" esattamente come tutte le altre, e forse anche di più: "Quando diventare papà significa anche doversi battere perché il tuo status di genitore venga riconosciuto, ecco fai un'esperienza che forse tanti padri non fanno", spiega Tommaso Giartosio, 54enne ...

Diritti civili : Pd - da Milano migliore risposta a frasi Ministro Fontana : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - "Arriva da Milano la migliore risposta alle gravi affermazioni, omofobe e retrograde, pronunciate dal ministro leghista Lorenzo Fontana. La giunta di centrosinistra milanese, oggi, scrive un'altra pagina di Diritti importante, confermando la nostra città capofila del cam

Diritti civili : Pd - da Milano migliore risposta a frasi Ministro Fontana : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “Arriva da Milano la migliore risposta alle gravi affermazioni, omofobe e retrograde, pronunciate dal ministro leghista Lorenzo Fontana. La giunta di centrosinistra milanese, oggi, scrive un’altra pagina di Diritti importante, confermando la nostra città capofila del cambiamento”. Così il segretario metropolitano del Pd milanese, Pietro Bussolati, commenta la firma degli atti di nascita dei ...

Unioni civili : Barbara D'Urso contro l'opinione del Ministro Fontana Video : Veronese e cattolico: così si definisce il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilita' Lorenzo Fontana, tra i membri attualmente più chiacchierati del governo appena formato da Movimento 5 Stelle e Lega. Per lui la famiglia deve essere esclusivamente composta da uomo e donna, inoltre sostiene che la naturalita' di essa è gravemente a rischio a causa dei gay, che intendono deturparla con inammissibili diritti. E' contro anche alla ...

Monica Cirinnà - "Governo non si occuperà dei diritti"/ Famiglie Arcobaleno - "Ministro Fontana è contro tutto" : Monica Cirinnà, "Governo non si occuperà dei diritti": la senatrice manifesta preoccupazione per il programma M5s-Lega e i commenti del ministro Lorenzo Fontana(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:35:00 GMT)

Unioni civili : Barbara D'Urso contro l'opinione del Ministro Fontana : "Veronese e cattolico": così si definisce il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana, tra i membri attualmente più chiacchierati del governo appena formato da Movimento 5 Stelle e Lega. Per lui la famiglia deve essere esclusivamente composta da uomo e donna, inoltre sostiene che la "naturalità" di essa è gravemente a rischio a causa dei gay, che intendono deturparla con (inammissibili) diritti. E' contro anche alla ...

Tiziano Ferro al Ministro Fontana : Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile Video : 3 Dopo pochi giorni dalla formazione del nuovo governo il neo ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, rilascia dure ed inaspettate dichiarazioni. Fontana, leghista doc e fedele ai propri principi, vede l'esistenza di un'unica possibile famiglia, quella costituita da uomo, donna ed eventuali figli. Queste sue ferree e determinate affermazioni hanno destato molte critiche ed opposizioni legate al fatto che una figura emblematica ...