Ministero della difesa | come le armi americane finiscono in mano ai terroristi in Siria

Le associazioni tifano Marzetti sottosegretario al Ministero della famiglia : Non possiamo basarci solo su quelle, perché è ancora troppo presto, ma certamente si respira preoccupazione sia nel mondo dei minori sia in quello dei diritti delle donne e della famiglia per i primi ...

Il Ministero della Giustizia può diventare una procura di Trani : Roma. In questi giorni c’è un gran lavorio per completare la squadra di governo e tutte le caselle di sottogoverno. In Via Arenula, secondo le indiscrezioni della stampa che parlano di una telefonata tra il neo ministro e il grande ispiratore del M5s Piercamillo Davigo, la squadra del Guardasigilli

Scuola : maestre in sciopero della fame davanti a Ministero : Una sentenza del Consiglio di Stato le ha fatte uscire dalle graduatorie e rischiano così di non avere più un incarico fisso. Il diploma magistrale non basta più, c'è anche il rischio licenziamento -

Le immagini di Giulio Regeni registrate prima della sua scomparsa saranno consegnate oggi a un pubblico Ministero italiano : Il pubblico ministero Sergio Colaiocco, titolare delle indagini sulla morte di Giulio Regeni, è al Cairo e riceverà oggi dalla Procura generale egiziana quello che è stato recuperato delle immagini registrate la sera del 25 gennaio 2016 dalle telecamere di The post Le immagini di Giulio Regeni registrate prima della sua scomparsa saranno consegnate oggi a un pubblico ministero italiano appeared first on Il Post.

Chi è Paola Savona - l'uomo della Lega per il Ministero dell'Economia : Paolo Savona, ipotizzato - non tra pochi dubbi - per la guida del ministero dell'Economia, sembra un perfetto uomo della Prima Repubblica che ha attraversato di gran carriera la Seconda e si propone ...

Ministero degli Esteri russo : Kiev non è riuscita a screditare il Giorno della Vittoria - : La Parata del Giorno della Vittoria 2018 VIDEO E CRONACA TESTO Il Ministero ha sottolineato che "una falsa interpretazione dell'esito della Grande guerra Patriottica, che cancella la memoria dei ...

DISTURBI MENTALI E PSICHICI - PRONTO SOCCORSO IN EMERGENZA/ Ministero della Salute : "Le patologie più diffuse" : DISTURBI MENTALI e PSICHICI, PRONTO SOCCORSO in EMERGENZA: quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal Ministero della Salute(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:25:00 GMT)

Sanità : Ministero approva piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - Il Ministero della Salute ha approvato il piano di prevenzione e contrasto al gioco patologico e di cura dei malati di azzardo della Regione Veneto. Ne dà notizia l’assessore regionale al Sociale, Manuela Lanzarin all’indomani della comunicazione ricevuta dal Ministero

Sanità : Ministero approva piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il piano regionale prevede attività di informazione e sensibilizzazione (a partire da baristi, tabaccai, gestori dei punti scommessa), interventi di prevenzione nelle scuole e nei centri anziani, programmi di cura e di riabilitazione, valorizzazione delle esperienze terri

Disturbi mentali e psichici - Pronto Soccorso in emergenza/ Ministero della Salute : "Aumento pazienti under 25" : Disturbi mentali e psichici, Pronto Soccorso in emergenza: quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal Ministero della Salute(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:29:00 GMT)

Ue : Ministero Esteri - proposta bilancio della Commissione buon punto di partenza per realizzare priorità : Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, resta la preoccupazione di veder diluito il potenziale della Politica di Vicinato , Pev, : in una situazione di fragilità del contesto internazionale come quella ...

Falla nell'algoritmo del Ministero della Salute britannico : saltano gli screening per il tumore al seno. "270 morti" : Per errore nell'algoritmo informatico del ministero della Salute britannico, 450 mila donne non hanno effettuato lo screening mammografico per il tumore al seno. Di queste, tra le 135 e le 270 potrebbero aver perso la vita. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jeremy Hunt, che si è scusato per "il grave fallimento". E' stato disposta un'indagine indipendente per identificare la Falla. "Tragicamente è probabile che ci siano ...

Il Ministero della Salute : "I sacchetti per la frutta si possono portare da casa" : I consumatori italiani possono segnare una vittoria a proprio favore. Dopo il Consiglio di Stato, anche il ministero della Salute stabilisce, con una circolare emessa in queste ore, che i sacchetti biodegradabili per la frutta e la verdura in vendita nei supermercati possono essere sostituiti da sacchetti equivalenti portati da casa.Si tratta, certo, di sacchetti monouso, nuovi e compostabili in tre mesi. Non potrete perciò portare da casa le ...

I sacchetti bio si possono portare da casa : la circolare del Ministero della Salute - Ultime Notizie Flash : I sacchetti bio si possono portare da casa e a confermarlo ci pensa una circolare del Ministero della Salute, che però mette dei limiti