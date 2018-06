MillionDAY Sistema ridotto di 8N a G4 per il 09 06 2018

Sistemi MillionDAY : matrice sistema ridotto di 8 numeri a G4 : Sistemi MillionDAY, la matrice proposta mette in gioco 8 numeri a garanzia del quattro, sviluppato in 5 colonne di cinque numeri. Sistemi MillionDAY, la matrice è una tabella formata da elementi numerici disposti per righe orizzontali e colonne verticali, in questo caso per i Sistemi ridotti, già sviluppati con algoritmi ottimizzati che garantiscono di ottenere il miglior rapporto numeri in […] L'articolo Sistemi MillionDAY: matrice ...